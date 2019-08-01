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РИА Новости

В Ленинградской области завели дело после гибели трех человек при пожаре

Вчера, 16:22
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Следователи завели дело об убийстве после гибели трех человек в частном доме под Санкт-Петербургом, сообщается на сайте регионального ГСУСК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство двух и более лиц" по факту обнаружения утром 1 августа 2019 года на территории частного дома по Каменному проспекту в поселке Парголово тел двух мужчин и женщины после пожара", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, мужчина в ночь на 1 августа из ревности нанес своей сожительнице не менее трех ударов ножом в область лица и шеи, а также нанес не менее семи ножевых ранений в область шеи находящемуся в доме мужчине. Отмечается, что потерпевшие скончались на месте. После этого мужчина поджег дом, где погиб сам.
В настоящее время следователи осматривают место происшествия, допрашиваются очевидцы, назначается комплекс судебных экспертиз.
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