В Ленинградской области завели дело после гибели трех человек при пожаре

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство двух и более лиц" по факту обнаружения утром 1 августа 2019 года на территории частного дома по Каменному проспекту в поселке Парголово тел двух мужчин и женщины после пожара", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина в ночь на 1 августа из ревности нанес своей сожительнице не менее трех ударов ножом в область лица и шеи, а также нанес не менее семи ножевых ранений в область шеи находящемуся в доме мужчине. Отмечается, что потерпевшие скончались на месте. После этого мужчина поджег дом, где погиб сам.