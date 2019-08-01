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РИА Новости

В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа

Вчера, 16:22
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание МИД РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Включение в санкционный список США главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа показало, что санкции – единственный инструмент, которым владеет американская дипломатия, США сами загоняют себя в тупик, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Это единственное, что уже умеет американская дипломатия – вводить санкции. Это по большому счету, если говорить, может быть, не дипломатическими терминами и характеризовать ситуацию, как она есть, США загоняют себя в тупик. Они сами просто отбросили и отказали самим себе в возможности использовать широкую линейку дипломатических ресурсов и инструментов для решения различных вопросов и проблем, оставив только один инструмент в виде санкций", - сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в четверг.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
Вчера, 14:08
Эксперт назвал санкции против Зарифа международным хамством
Этот инструмент не работает, не проявил себя нигде, полностью дискредитировал как себя, так и тех, кто к нему прибегает. Когда государство - великое, крупное, во всех смыслах значимое - использует односторонние санкции как элемент решения вопроса, говорит о том, что оно расписывается в несостоятельности других собственных институтов", - отметила дипломат.
"Почему американская дипломатия и в принципе администрация идут именно этим тупиковым путем - это большой вопрос", - добавила она.
Власти США внесли в санкционный список министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Высокопоставленный сотрудник администрации США заявил, что Вашингтон больше не считает Зарифа приоритетным контактом - он был таким во время обсуждения ядерной сделки, из которой США вышли. Позднее Зариф заявил, что США ввели против него санкции, поскольку сочли его угрозой американской повестке.
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Мохаммад Джавад ЗарифМИД РФРоссияИранСШАВ мире
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