В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Включение в санкционный список США главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа показало, что санкции – единственный инструмент, которым владеет американская дипломатия, США сами загоняют себя в тупик, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это единственное, что уже умеет американская дипломатия – вводить санкции. Это по большому счету, если говорить, может быть, не дипломатическими терминами и характеризовать ситуацию, как она есть, США загоняют себя в тупик. Они сами просто отбросили и отказали самим себе в возможности использовать широкую линейку дипломатических ресурсов и инструментов для решения различных вопросов и проблем, оставив только один инструмент в виде санкций", - сказала Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в четверг.

Этот инструмент не работает, не проявил себя нигде, полностью дискредитировал как себя, так и тех, кто к нему прибегает. Когда государство - великое, крупное, во всех смыслах значимое - использует односторонние санкции как элемент решения вопроса, говорит о том, что оно расписывается в несостоятельности других собственных институтов", - отметила дипломат.

"Почему американская дипломатия и в принципе администрация идут именно этим тупиковым путем - это большой вопрос", - добавила она.