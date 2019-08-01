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РИА Новости

Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" отправили к месту выпуска

Вчера, 16:21
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТретий этап выпуска на волю косаток из "китовой тюрьмы". 1 августа 2019
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК , 1 авг - РИА Новости. Третью партию косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье отправили на фурах к месту выпуска в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Первую партию из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Вторую группу из трех косаток выпустили 16 июля. В четверг погрузка началась только вечером - весь день стояла жара, которая начала спадать только после 18.00.
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"Третья партия животных покинула бухту Средняя. По оценкам ветврачей, косатки готовы к перевозке. Специалисты, которые будут сопровождать животных на протяжении всего пути, находясь с ними в транспортировочных ваннах, хорошо знакомы косаткам, что очень важно, чтобы не вызвать у морских млекопитающих дополнительный стресс", - сказал собеседник.
По его словам, выпуск состоится на следующей неделе, в мероприятии примут участие представители Greenpeace и российских телеканалов.
Косаток повезут по той же схеме, что и ранее: бухта Средняя в Приморье - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре - побережье Охотского моря. Ученые ожидают хорошую погоду и невысокие волны в районе выпуска. До Охотского моря караван будет добираться пять-шесть дней.
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Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
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