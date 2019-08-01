Военный эксперт предупредил об уловке США, угрожающей России

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США, не меняя число своих ядерных зарядов в Европе, могут часть из них перенести с самолетов на крылатые ракеты наземного базирования, это создаст дополнительные угрозы для России, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
"На территории Европы находится порядка 200 ядерных боезарядов. Какое может быть дальнейшее развитие событий? Возможно, что новых зарядов развертывать не будут. Но часть этих зарядов могут быть перенесены с авиационных носителей на другие комплексы. В первую очередь - на крылатые ракеты наземного базирования. И в этом случае уязвимость России, кончено, повысится", - сказал Евсеев в четверг на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном ситуации с договором о РСМД.
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"Если для защиты от средств доставки с помощью самолетов достаточно только системы противовоздушной обороны, то в случае развертывания таких ядерных зарядов на ракетах России придется иметь более эффективные средства по сдерживанию этой угрозы или их поражению в случае необходимости", - добавил Евсеев.
Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. Кроме того, Москва считает нарушением использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.