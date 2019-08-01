Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T16:19Z
https://ria.ru/20190801/1557083217.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/147904/42/1479044286_0:0:5184:2916_1036x0_80_0_0_907869ee6ec7585fd008d2fdadced245.jpg
РИА Новости

Военный эксперт предупредил об уловке США, угрожающей России

Вчера, 16:19
3523
© РИА Новости / Александр НатрускинВладимир Евсеев
Владимир Евсеев
© РИА Новости / Александр Натрускин
Владимир Евсеев. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. США, не меняя число своих ядерных зарядов в Европе, могут часть из них перенести с самолетов на крылатые ракеты наземного базирования, это создаст дополнительные угрозы для России, заявил военный эксперт Владимир Евсеев.
"На территории Европы находится порядка 200 ядерных боезарядов. Какое может быть дальнейшее развитие событий? Возможно, что новых зарядов развертывать не будут. Но часть этих зарядов могут быть перенесены с авиационных носителей на другие комплексы. В первую очередь - на крылатые ракеты наземного базирования. И в этом случае уязвимость России, кончено, повысится", - сказал Евсеев в четверг на круглом столе в МИА "Россия сегодня", посвященном ситуации с договором о РСМД.
Дмитрий Медведев и Барак Обама после подписания договора СНВ-3 в Праге
31 июля, 12:59
Эксперт прокомментировал идею заменить СНВ-3
"Если для защиты от средств доставки с помощью самолетов достаточно только системы противовоздушной обороны, то в случае развертывания таких ядерных зарядов на ракетах России придется иметь более эффективные средства по сдерживанию этой угрозы или их поражению в случае необходимости", - добавил Евсеев.
Россия обвиняет США в том, что те развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41 для систем ПРО, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты "Томагавк", запрещенные ДРСМД. Кроме того, Москва считает нарушением использование американцами ударных беспилотников большого радиуса действия, которые подпадают под договорное определение крылатых баллистических ракет наземного базирования.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
3210549
Обсудить 0
Выход США из договора о РСМДВладимир ЕвсеевРоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"
РИА
Новости
Опрос показал отношение немцев к размещению американских ракет в Германии
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Израиль нанес ракетный удар по сирийской Кунейтре, сообщили СМИ
Лента
новостей
Встреча нормандской четверки в Минске
Порошенко заявил, что вместе с Меркель лично писал текст Минских соглашений
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
В МЧС назвали причины распространения лесных пожаров в Сибири
Нанесение ударов по объектам террористов в Идлибе
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявления Запада по незаконной акции в Москве
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Nord Stream 2 AG прокомментировали возможные санкции США
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла сторонника Зеленского, пожелавшего отнять Ростов-на-Дону
Кондолиза Райс. Архивное фото
Кондолиза Райс выступила против новых санкций в отношении России
Ракетный комплекс Искандер-М
Американский эксперт прокомментировал распад ДРСМД
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
Россия воспользовалась слабостью Трампа, пишет Foreign Policy
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
09:18Напавший на полицейских в Сургуте был сотрудником МЧС, сообщил источник
Лента новостейМолния