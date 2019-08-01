СПЧ надеется, что несогласованных мероприятий в Москве 3 августа не будет

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выразил надежду, что никаких несогласованных шествий, митингов и демонстраций 3 августа в Москве не будет и все пройдет в рамках закона.
Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.
"Надеюсь, что никаких несогласованных шествий, митингов и демонстраций 3 августа не будет в Москве и все будет в рамках закона. Надеюсь, нам удастся избежать каких-либо конфликтов", - сказал Федотов РИА Новости.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании в среду заявила, что Центризбирком получил девять жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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