СПЧ надеется, что несогласованных мероприятий в Москве 3 августа не будет

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов выразил надежду, что никаких несогласованных шествий, митингов и демонстраций 3 августа в Москве не будет и все пройдет в рамках закона.

Ранее сообщалось, что в Москве 3 августа планируется акция на тему выборов в Мосгордуму, заявителем которой являлась Либертарианская партия. В мэрии было предложено провести мероприятие на проспекте Сахарова, но заявители настаивали на Лубянской площади в качестве места проведения акции. Переговоры закончились безрезультатно, заявка была отозвана.

"Надеюсь, что никаких несогласованных шествий, митингов и демонстраций 3 августа не будет в Москве и все будет в рамках закона. Надеюсь, нам удастся избежать каких-либо конфликтов", - сказал Федотов РИА Новости.