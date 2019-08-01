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РИА Новости

В Якутии мужчина изготовил взрывчатку и взорвал машину неприятеля

Вчера, 16:10
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ЯКУТСК, 1 авг – РИА Новости. Суд в Мирнинском районе Якутии признал местного жителя виновным в том, что он изготовил взрывчатку и взорвал в городе Мирный автомобиль неприятеля, он был выявлен сотрудниками управления ФСБ России по республике, сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудниками УФСБ выявлен житель города Мирного, который незаконно изготовил самодельные взрывные устройства.
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Районный суд признал мужчину виновным в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, в их сбыте, хранении, перевозке, а также в умышленном уничтожении или повреждении имущества и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно со штрафом 110 тысяч рублей.
"Зная технику изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, осужденный умышленно… СВУ прикрепил к припаркованному автомобилю, принадлежащему неприятелю, спрятал предохранительно-исполнительный механизм в составную часть транспортного средства. От взрыва повреждено имущество потерпевшего, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Обвиняемый вину признал полностью.
"Уголовное дело расследовано Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по РС(Я)", - добавили в ведомстве.
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