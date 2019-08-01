"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с августа повысил цены на свою продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Цены на модели Lada выросли на 0,9%", — уточнил собеседник агентства. Также он добавил, что это никак не связано с работой поставщиков.

Это уже третье повышение за год. Сначала "АвтоВАЗ" поднял цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС.

Затем, с 1 июля, компания увеличила на пять тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.

После этого появилась информация о возможных последующих изменениях. Так, в июле представитель компании "Автомир" — одного из крупнейших дилеров Волжского автозавода — рассказал РИА Новости, что производитель планирует поднять цены примерно на один процент. Эти данные агентству подтвердил и другой источник.

По итогам первого полугодия продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174,186 тысячи машин. В июне же они снизились на два процента — до 30,786 тысячи.