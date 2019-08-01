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РИА Новости

"АвтоВАЗ" повысил цены на Lada

Вчера, 16:05
18211
© Фото : LADAНовая Lada Granta
Новая Lada Granta
© Фото : LADA
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "АвтоВАЗ" с августа повысил цены на свою продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Цены на модели Lada выросли на 0,9%", — уточнил собеседник агентства. Также он добавил, что это никак не связано с работой поставщиков.
Это уже третье повышение за год. Сначала "АвтоВАЗ" поднял цены на весь модельный ряд в среднем на 2,5-3% в связи с увеличением НДС.
Затем, с 1 июля, компания увеличила на пять тысяч рублей цены на все модификации Lada Vesta и Lada Granta, кроме версий Cross.
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После этого появилась информация о возможных последующих изменениях. Так, в июле представитель компании "Автомир" — одного из крупнейших дилеров Волжского автозавода — рассказал РИА Новости, что производитель планирует поднять цены примерно на один процент. Эти данные агентству подтвердил и другой источник.
По итогам первого полугодия продажи "АвтоВАЗа" в России выросли на 2,5% в годовом выражении и составили 174,186 тысячи машин. В июне же они снизились на два процента — до 30,786 тысячи.
При этом в целом продажи новых легковых и легких коммерческих машин по версии АЕБ в России в первом полугодии упали на 2,4% в годовом выражении — до 828,75 тысячи автомобилей, а в июне снижение рынка составило 3,3% — до 151,18 тысячи штук.
Эволюция автомобилей АвтоВАЗа
27 ноября 2017, 18:31
Эволюция автомобилей АвтоВАЗаАвтоВАЗ - крупнейший производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Подробнее о моделях компании – в инфографике Ria.ru.
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LadaАвтоВАЗРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Мне вот таз с буквой Х на боку за даром не нужен. Если бы не пошлины, то люди бы за символические уе брали практичные иномарки. Так например за 290 тыр я мог взять мондео 2015 года, один хозяин, 40 ткм реальный не скрученный как у нас на 90 процентах ам пробег, объём 2000, 240 л/с, с подбором и доставкой. Но пошлины в 260 тыр обламывают.
1 августа, 16:46
invisibleworld
2031005
Нечего сюда мусор свозить. Вы не понимаете, что единственная польза от автомобилизации - развитие промышленности и подъем экономики ? В остальном сплошной вред. Вы же предлагаете пользу убрать, а вред оставить.
1 августа, 17:01
Donkey Iaiaia
8000015
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