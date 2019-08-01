Посол в России рассказал о повестке визита Путина в Индонезию

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Восемь меморандумов о взаимопонимании готовы к подписанию во время визита президента России Владимира Путина в Индонезию, заявил РИА Новости индонезийский посол в Москве Мохамад Вахид Суприяди.
"Готовы подписать по крайней мере восемь меморандумов о взаимопонимании (во время визита Путина - ред). Есть еще 18 соглашений, которые находятся в стадии доработки", - сообщил Суприяди.
Ранее посол заявил, что визит Путина в Индонезию подтвержден, Джакарта работает над согласованием даты и надеется провести его не позднее начала 2020 года.