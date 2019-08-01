Конкурс имени Стенина: лучшее фото по итогам онлайн-голосования

По мнению автора, выход этой работы в финал конкурса его и радует, и огорчает. "Радует – потому что такая важная тема, как браконьерская охота на слонов, попадёт в заголовки газет по всему миру и вновь возбудит общественный интерес к этой проблеме. Огорчает – потому что нам всем придётся вспомнить об экологических потерях, которые мы несём. Этого слона забили самым бесчеловечным образом, и фотография говорит не только о беззащитности данного конкретного животного в этот момент, но и о нашем нынешнем бессилии что-либо изменить в существующем положении дел. Я на самом деле горжусь этой фотографией, и уверен, что она будет способствовать активному обсуждению проблемы сохранения популяции слонов", - подчеркивает Джастин.