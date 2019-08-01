Конкурс имени Стенина: лучшее фото по итогам онлайн-голосования

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Лучшей работой международного конкурса имени Андрея Стенина по мнению интернет-пользователей стала одиночная фотография журналиста из Кейптауна Джастина Салливана. "Распил" — хирургически пронзительный кадр аэрофотосъемки, запечатлевший африканского слона, убитого браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване.
По мнению автора, выход этой работы в финал конкурса его и радует, и огорчает. "Радует – потому что такая важная тема, как браконьерская охота на слонов, попадёт в заголовки газет по всему миру и вновь возбудит общественный интерес к этой проблеме. Огорчает – потому что нам всем придётся вспомнить об экологических потерях, которые мы несём. Этого слона забили самым бесчеловечным образом, и фотография говорит не только о беззащитности данного конкретного животного в этот момент, но и о нашем нынешнем бессилии что-либо изменить в существующем положении дел. Я на самом деле горжусь этой фотографией, и уверен, что она будет способствовать активному обсуждению проблемы сохранения популяции слонов", - подчеркивает Джастин.
Работа стала абсолютным лидером голосования и собрала в своем активе более четверти от всех отданных онлайн-пользователями голосов.
Второе место заняла работа фотографа из Германии Александры Бардас "Сладкая соль пустоты" - фотозарисовка о небольшом городе Муйнак, который когда-то был портом на Аральском море. По мнению автора, теперь здесь пустыня и кладбище кораблей.
© Фото : Aleksandra Vidyakina, StenincontestРабота фотографа Александры Бардас "Сладкая соль пустоты"
© Фото : Aleksandra Vidyakina, Stenincontest
Работа фотографа Александры Бардас "Сладкая соль пустоты"
Третье место онлайн-пользователи отдали работе журналиста Азима Ханн Рони. На фото, сделанном с дрона, запечатлены тысячи самодельных построек в крупнейшем лагере беженцев.
© Фото : Azim Khan Ronnie, StenincontestРабота фотографа Азима Хан Ронни "Самый большой лагерь беженцев в мире"
© Фото : Azim Khan Ronnie, Stenincontest
Работа фотографа Азима Хан Ронни "Самый большой лагерь беженцев в мире"
10 сентября конкурс им. Андрея Стенина объявит победителей на торжественной церемонии в Москве. Тогда же откроется выставка их работ и будет дан старт традиционному турне лауреатов по городам мира.
О конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являются: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, информационный портал YOung JOurnalists, журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo международная площадка-партнер- фестиваль PhotON.