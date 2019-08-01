Губернаторы регионов РФ рассказали о лучших управленческих практиках

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Губернаторы и представители органов власти субъектов Российской Федерации рассказали о лучших практиках регионального управления на пресс-конференции, организованной при участии АНО "Экспертный институт социальных исследований". Инициативы, о которых рассказали в ходе встречи, направлены прежде всего на повышение качества жизни людей в регионах, организацию обратной связи с властью и решение социально-экономических проблем.

Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, главная проблема современной России – это сокращение численности населения. "Поэтому приоритет развития Вологодской области – это демография, поддержка материнства, детства, многодетных и молодых семей", – сказал он.

По словам губернатора, чтобы улучшить ситуацию, в регионе введены меры поддержки семей с детьми. В частности, с 1 января 2019 года установлена компенсация 3% ипотечной ставки за счет средств областного бюджета для семей, в которых рождается второй и последующие дети. А с 12 августа будет запущен проект компенсации процентной ставки при рождении уже первого ребенка. Это касается не только первичного, но и вторичного рынка жилья.

Еще один проект подразумевает выдачу многодетным семья вместо земельного участка земельного сертификата на сумму, равную кадастровой стоимости участка. Кроме того, многодетным семьям компенсируется 50% платы за коммунальные услуги и 100% – за вывоз твердых бытовых отходов.

В регионе также работает программа социальной адаптации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко представила социальную программу "Наша рыба". " Мы поставили перед собой задачу сделать этот традиционный для северян продукт действительно доступным", – отметила она. Проект позволил жителям области покупать качественную рыбу по цене, сниженной на 25–30%.

Также в регионе действуют проекты, направленные на увеличение открытости власти и вовлеченности жителей в решение насущных вопросов жизни области. Так, запущен интерактивный портал "Наш Север", на котором люди могут проголосовать за проекты благоустройства или оставить жалобу, также готовится проект "Единая служба контроля и надзора в ЖКХ".