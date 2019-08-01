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РИА Новости

Губернаторы регионов РФ рассказали о лучших управленческих практиках

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Алексей ДружининПортфель чиновника. Архивное фото
Портфель чиновника. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Губернаторы и представители органов власти субъектов Российской Федерации рассказали о лучших практиках регионального управления на пресс-конференции, организованной при участии АНО "Экспертный институт социальных исследований". Инициативы, о которых рассказали в ходе встречи, направлены прежде всего на повышение качества жизни людей в регионах, организацию обратной связи с властью и решение социально-экономических проблем.
Как отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, главная проблема современной России – это сокращение численности населения. "Поэтому приоритет развития Вологодской области – это демография, поддержка материнства, детства, многодетных и молодых семей", – сказал он.
По словам губернатора, чтобы улучшить ситуацию, в регионе введены меры поддержки семей с детьми. В частности, с 1 января 2019 года установлена компенсация 3% ипотечной ставки за счет средств областного бюджета для семей, в которых рождается второй и последующие дети. А с 12 августа будет запущен проект компенсации процентной ставки при рождении уже первого ребенка. Это касается не только первичного, но и вторичного рынка жилья.
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Еще один проект подразумевает выдачу многодетным семья вместо земельного участка земельного сертификата на сумму, равную кадастровой стоимости участка. Кроме того, многодетным семьям компенсируется 50% платы за коммунальные услуги и 100% – за вывоз твердых бытовых отходов.
В регионе также работает программа социальной адаптации семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко представила социальную программу "Наша рыба". " Мы поставили перед собой задачу сделать этот традиционный для северян продукт действительно доступным", – отметила она. Проект позволил жителям области покупать качественную рыбу по цене, сниженной на 25–30%.
Также в регионе действуют проекты, направленные на увеличение открытости власти и вовлеченности жителей в решение насущных вопросов жизни области. Так, запущен интерактивный портал "Наш Север", на котором люди могут проголосовать за проекты благоустройства или оставить жалобу, также готовится проект "Единая служба контроля и надзора в ЖКХ".
И.о. заместителя премьер-министра правительства Башкортостана Ленара Иванова рассказала о проекте премирования врачей за раннее выявление рака, а губернатор Брянской области Александр Богомаз представил программу "Обеспечение жильем медицинских работников". Заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев рассказал о действующей в регионе программе активного долголетия, профилактической акции "Здоровье" и мерах поддержки молодых врачей, приезжающих в регион. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Мажаров представил программу переселения из аварийного жилья и инициативу по обеспечению жильем молодых семей. Он также рассказал о портале "Живем на Севере", который позволяет ямальцам участвовать в процессах принятия управленческих решений.
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Оксана ДемченкоАлександр БогомазРоссияМурманская областьОлег КувшинниковОбщество
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