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РИА Новости

На Кутузовском проспекте грузовик врезался в столб

Вчера, 15:59
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Грузовая автомашина врезалась в столб освещения на Кутузовском проспекте в Москве, перекрыта одна полоса движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Возле дома № 9, корп. 1 на Кутузовском проспекте грузовик (Hyundai) Porter врезался в столб освещения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ДТП спасатели освободили пострадавшего из машины и передали его врачам.
"Одна полоса перекрыта для движения транспорта", - добавил представитель ведомства.
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