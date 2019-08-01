На Кутузовском проспекте грузовик врезался в столб

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Грузовая автомашина врезалась в столб освещения на Кутузовском проспекте в Москве, перекрыта одна полоса движения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
"Возле дома № 9, корп. 1 на Кутузовском проспекте грузовик (Hyundai) Porter врезался в столб освещения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибывшие на место ДТП спасатели освободили пострадавшего из машины и передали его врачам.
"Одна полоса перекрыта для движения транспорта", - добавил представитель ведомства.