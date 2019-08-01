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РИА Новости
Нижегородская область

Никитин пригласил патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднование 800-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона.
Патриарх в четверг провел встречу с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Никитиным в рамках визита в Дивеево на дни памяти преподобного Серафима Саровского. В 2019 году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, святые мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.
"Среди многих епархий Русской православной церкви Нижегородская епархия и Нижегородская метрополия занимает особое место. Это корневая Россия, оплот православия, и всегда здесь был высокий уровень религиозности, много людей, которые почитают преподобного Серафима Саровского. С момента обретения мощей святого Дивеево стало местом особого почитания нашего народа", - сказал патриарх Кирилл.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
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Никитин поблагодарил патриарха за особое внимание к Нижегородской области, отметив, что в регионе "заново открыли главную святыню Саровской обители – Успенский собор". Это, по его словам, стало "еще одним шагом в развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".
"Нижегородская митрополия - один из лидеров по количеству образовательных учреждений в стране - 13 православных гимназий и четыре православных детских сада. Кроме того, вместе с митрополией мы очень большое внимание уделяем различного рода просветительским мероприятиям", - подчеркнул Никитин.
Глава региона отметил, что правительство Нижегородской области активно взаимодействует с нижегородской митрополий по восстановлению объектов культурного наследия.
"Губернатор пригласил патриарха Кирилла принять участие в торжествах по празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и 800-летия со дня рождения Александра Невского в 2021 году", - говорится в сообщении.
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Нижегородская областьНовости - Религия и мировоззрениерелигияГлеб НикитинПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Нижний НовгородОбщество
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