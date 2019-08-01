Никитин пригласил патриарха Кирилла на 800-летие Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 авг — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин пригласил патриарха Московского и всея Руси Кирилла на празднование 800-летия города, сообщает пресс-служба правительства региона.

Патриарх в четверг провел встречу с полномочным представителем президента РФ в ПФО Игорем Комаровым и губернатором Никитиным в рамках визита в Дивеево на дни памяти преподобного Серафима Саровского. В 2019 году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, святые мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.

"Среди многих епархий Русской православной церкви Нижегородская епархия и Нижегородская метрополия занимает особое место. Это корневая Россия, оплот православия, и всегда здесь был высокий уровень религиозности, много людей, которые почитают преподобного Серафима Саровского. С момента обретения мощей святого Дивеево стало местом особого почитания нашего народа", - сказал патриарх Кирилл.

Никитин поблагодарил патриарха за особое внимание к Нижегородской области, отметив, что в регионе "заново открыли главную святыню Саровской обители – Успенский собор". Это, по его словам, стало "еще одним шагом в развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

"Нижегородская митрополия - один из лидеров по количеству образовательных учреждений в стране - 13 православных гимназий и четыре православных детских сада. Кроме того, вместе с митрополией мы очень большое внимание уделяем различного рода просветительским мероприятиям", - подчеркнул Никитин.

Глава региона отметил, что правительство Нижегородской области активно взаимодействует с нижегородской митрополий по восстановлению объектов культурного наследия.