МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, призывает к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представители Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на границе в минувшие выходные, Ереван также заявил о гибели армянского военного.

"Мы действительно обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате которой убит армянский военнослужащий, имеются раненые с обеих сторон", - сказала она на брифинге.

По ее словам, рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирование политическими средствами.

"Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима, призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы, принять меры, направленные на стабилизацию положения", - добавила Захарова.

Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, начавшегося в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.