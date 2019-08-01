МИД обеспокоен обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Москва обеспокоена обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана, призывает к сдержанности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Представители Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на границе в минувшие выходные, Ереван также заявил о гибели армянского военного.
20 сентября 2018, 14:16Видеоблоги - Радио SputnikНагорный Карабах: условная война и реальные ученияВоенные учения Армении и Азербайджана только обостряют ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в эфире радио Sputnik – доктор политических наук Рафаэль Ордуханян и руководитель Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов.
"Мы действительно обеспокоены обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе, в результате которой убит армянский военнослужащий, имеются раненые с обеих сторон", - сказала она на брифинге.
По ее словам, рост напряженности идет вразрез с недавними договоренностями о соблюдении режима прекращения огня и заявленными намерениями достигнуть урегулирование политическими средствами.
"Мы исходим из того, что дальнейшая эскалация недопустима, призываем участников противостояния проявить сдержанность, отказаться от использования силы, принять меры, направленные на стабилизацию положения", - добавила Захарова.
Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, начавшегося в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.