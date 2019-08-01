Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T15:52Z
https://ria.ru/20190801/1557082161.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155341/42/1553414237_0:0:3056:1720_1036x0_80_0_0_45e071f6fb0d54a55ff71d51ed0fd5ff.jpg
РИА Новости

МИД выступил против внешнего вмешательства в переговоры по Венесуэле

Вчера, 15:52
283
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия призывает воздерживаться от комментариев по переговорам, ведущимся между законным правительством Венесуэлы и оппозицией в норвежском формате, а также от попыток повлиять на них со стороны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы полностью поддерживаем разносторонние усилия по поиску взаимоприемлемых путей урегулирования ситуации в этой стране, Россия заинтересована в скорейшем решении проблемы Венесуэлы и вновь призывает воздерживаться от комментариев о ходе и целях переговоров в норвежском формате, ведущихся между законным правительством Венесуэлы и представителями оппозиции, а также от каких-либо попыток повлиять на них со стороны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Здание Министерства иностранных дел РФ
29 июля, 11:14
Россия не сменит позицию по Венесуэле в случае новых американских санкций
По ее словам, "внешнее давление на переговорный процесс не придает ему ускорение". "Напротив, сеет недоверие сторон друг к другу, оказывает зримый тормозящий эффект. Такая линия Соединенных Штатов Америки и их союзников может привести просто к срыву прямых контактов и новому внутриполитическому обострению с трудно прогнозируемыми последствиями. В свою очередь, это отодвигает перспективу разрешения внутривенесуэльского конфликта мирным путем без применения силы", - указала дипломат.
"Все в той или иной степени заинтересованные члены международного сообщества несут ответственность за успех внутривенесуэльского диалога или же за его срыв", - заключила Захарова.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Официальный визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Суринам
27 июля, 18:37
Россия и Суринам сошлись во взглядах на урегулирование в Венесуэле
601000
Обсудить 0
Мария ЗахароваМИД РФВенесуэлаРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД призвал к привлечению новых арабских партнеров к переговорам по Сирии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном приеме по случаю Дня Военно-морского флота РФ в Главном Адмиралтействе в Санкт-Петербурге. 28 июля 2019
Посол в России рассказал о повестке визита Путина в Индонезию
Главный военный аэропорт Батайница под Белградом в Сербии
Аэродром в Сербии переименовали в честь погибшего в бою с НАТО пилота
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД выразили беспокойство из-за эскалации ситуации в Персидском заливе
Лента
новостей
Виктор Ющенко
Украинский суд отказался арестовать имущество экс-президента Ющенко
Здание МИД РФ
В МИД прокомментировали санкции США против Зарифа
Владимир Евсеев
Военный эксперт предупредил об уловке США, угрожающей России
Нанесение ударов по объектам террористов в Идлибе
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
Сирия
Россия зафиксировала 18 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Сотрудники правоохранительных органов Индонезии
В Индонезии суд смягчил приговор французу, осужденному на смертную казнь
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 17 июля 2019
Выход США из ДРСМД войдет в историю с негативной коннотацией, заявили в МИД
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает перед журналистами во время посещения острова Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Россия надеется на поддержку инициативы по безопасности в Персидском заливе
Лагерь беженцев Эр-Рукбан
В МИД рассказали о гуманитарной ситуации в лагерях "Рукбан" и "Аль-Хауль"
Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
МИД Венесуэлы обвинил США в навязчивом преследовании
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
09:20Российские туристы не пострадали при взрывах в Бангкоке, заявили в АТОР
Лента новостейМолния