МИД выступил против внешнего вмешательства в переговоры по Венесуэле

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Россия призывает воздерживаться от комментариев по переговорам, ведущимся между законным правительством Венесуэлы и оппозицией в норвежском формате, а также от попыток повлиять на них со стороны, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы полностью поддерживаем разносторонние усилия по поиску взаимоприемлемых путей урегулирования ситуации в этой стране, Россия заинтересована в скорейшем решении проблемы Венесуэлы и вновь призывает воздерживаться от комментариев о ходе и целях переговоров в норвежском формате, ведущихся между законным правительством Венесуэлы и представителями оппозиции, а также от каких-либо попыток повлиять на них со стороны", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, "внешнее давление на переговорный процесс не придает ему ускорение". "Напротив, сеет недоверие сторон друг к другу, оказывает зримый тормозящий эффект. Такая линия Соединенных Штатов Америки и их союзников может привести просто к срыву прямых контактов и новому внутриполитическому обострению с трудно прогнозируемыми последствиями. В свою очередь, это отодвигает перспективу разрешения внутривенесуэльского конфликта мирным путем без применения силы", - указала дипломат.

"Все в той или иной степени заинтересованные члены международного сообщества несут ответственность за успех внутривенесуэльского диалога или же за его срыв", - заключила Захарова.