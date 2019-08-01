Аэродром в Сербии переименовали в честь погибшего в бою с НАТО пилота

БЕЛГРАД, 1 авг - РИА Новости. Крупнейший военный аэродром Сербии "Батайница" под Белградом официально получит название в честь героически погибшего в бою с авиацией НАТО в 1999 году полковника ВВС Сербии Миленко Павловича, сообщило Минобороны страны.

Командовавший 204 авиационно-истребительным полком Союзной Республики Югославия полковник Миленко Павлович погиб 4 мая 1999 года в ходе сопротивления воздушной операции НАТО. Он один на истребителе МиГ-29 вступил в бой с 16 самолетами Североатлантического альянса, защищая от нападения город Валево в 100 км на западе от Белграда.

Решение о переименовании крупнейшего военного аэродрома Батайница, который десятки раз подвергся ударам авиации НАТО в 1999 году, генштаб Сербии принял в конце июня, официальная церемония состоится в пятницу.

"В рамках празднования Дня авиации (2 августа - Прим. ред.) министр обороны Александр Вулин, командующий 204 бригады ВВС и ПВО бригадный генерал Желько Билич и члены семьи Павлович примут участие в торжественном открытии знака с новым названием аэродрома - "Полковник-пилот Миленко Павлович", - сообщило оборонное ведомство.

Авиация НАТО 24 марта 1999 года начала бомбардировку территории Союзной Республики Югославии. Военная операция альянса была проведена без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в Косово и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.

При ударах по военным целям НАТО активно использовала боеприпасы с обедненным ураном. Широко также применялись кассетные и фугасные авиационные бомбы, многие из которых не разорвались и до сих пор лежат в земле.