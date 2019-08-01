Сценарий финальной серии "Игры престолов" стал общедоступным

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Теперь у всех появилась возможность узнать подробности и детали сюжета. Например, в сценарии подробно расписана сцена гибели Дейнерис Таргариен.
"Стоя перед Железным троном, Дэни делает шаг вперед и целует мужчину, которого она любит. Это идеальный поцелуй – выражение чистой любви и страсти. Внезапно ее глаза открываются - она резко вздыхает. Глаза Джона тоже открылись, уже наполнившиеся слезами. В этот момент они не двигаются. На крупном плане мы видим, что рука Сноу лежит на рукояти кинжала, которым он только что пронзил сердце Дейнерис. Силы покидают ее, и она падает на мраморный пол. Джон придерживает ее на руках, становясь на колени. Он смотрит на то, что сделал. Грозный. Но это было необходимо. Он надеется последний раз поймать ее взгляд. Но ее глаза стали стеклянными. Зима пришла в Тронный зал".
Многие фанаты нашли в тексте моменты, которые, по их мнению, не имеют смысла. Как, например, сцена с Дрогоном, который сжигает Железный трон, но не убивает Джона Сноу.
Шоураннеров "Игры престолов" Дэвида Бениоффа и Д.Б.Уайсса выдвинули на премию "Эмми" в номинации "Сценарий для драматического сериала".