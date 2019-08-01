Сценарий финальной серии "Игры престолов" стал общедоступным

"Стоя перед Железным троном, Дэни делает шаг вперед и целует мужчину, которого она любит. Это идеальный поцелуй – выражение чистой любви и страсти. Внезапно ее глаза открываются - она резко вздыхает. Глаза Джона тоже открылись, уже наполнившиеся слезами. В этот момент они не двигаются. На крупном плане мы видим, что рука Сноу лежит на рукояти кинжала, которым он только что пронзил сердце Дейнерис. Силы покидают ее, и она падает на мраморный пол. Джон придерживает ее на руках, становясь на колени. Он смотрит на то, что сделал. Грозный. Но это было необходимо. Он надеется последний раз поймать ее взгляд. Но ее глаза стали стеклянными. Зима пришла в Тронный зал".