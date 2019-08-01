Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы

МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил главе белорусского государства Александру Лукашенко приглашение посетить праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в 2020 году.

"Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне", - сказал посол РФ в Белоруссии в четверг в Минске во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.

Он подчеркнул, что уважение к истории Первой мировой войны, истории подвига солдатов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов "на белорусской земле особо почитается, за это мы все говорим "спасибо" руководству Беларуси".