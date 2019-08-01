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РИА Новости

Путин пригласил Лукашенко в Москву на празднование Дня Победы

Вчера, 15:45
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© РИА Новости / Сергей Бобылев Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 авг - РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что президент РФ Владимир Путин направил главе белорусского государства Александру Лукашенко приглашение посетить праздничные мероприятия по случаю Дня Победы в 2020 году.
"Мы знаем, что президент России Владимир Путин уже направил в адрес главы белорусского государства приглашение к участию в торжествах 9 мая 2020 года в дни празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне", - сказал посол РФ в Белоруссии в четверг в Минске во время памятной церемонии по случаю Дня памяти жертв Первой мировой войны.
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Он подчеркнул, что уважение к истории Первой мировой войны, истории подвига солдатов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов "на белорусской земле особо почитается, за это мы все говорим "спасибо" руководству Беларуси".
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что президенту США Дональду Трампу было передано приглашение посетить Россию в связи с предстоящим 9 мая будущего года празднованием 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В свою очередь, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что также приглашения были переданы канцлеру ФРГ, президенту Франции и председателю КНР.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
18 июля, 16:07
Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы
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День ПобедыАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияПолитика
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