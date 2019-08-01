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РИА Новости

Роскомнадзор удалил более 140 тысяч материалов с призывами к экстремизму

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Роскомнадзор за 5 лет удалил более 140 тысяч материалов, призывающих к экстремизму и терроризму, сообщил заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Юрий Киселев.
"Из российского сегмента сети интернет в общей сложности было удалено более 140 тысяч материалов, содержащих призывы к экстремизму и терроризму, еще более 14 тысяч сайтов блокируется", - сказал он во время круглого стола.
Кроме того, с марта 2019 года в Роскомнадзор поступило семь обращений о недостоверной информации и девять заявок об оскорблении государственных символов, добавил Киселев.
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