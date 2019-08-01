Роскомнадзор удалил более 140 тысяч материалов с призывами к экстремизму

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Роскомнадзор за 5 лет удалил более 140 тысяч материалов, призывающих к экстремизму и терроризму, сообщил заместитель начальника Управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Юрий Киселев.

"Из российского сегмента сети интернет в общей сложности было удалено более 140 тысяч материалов, содержащих призывы к экстремизму и терроризму, еще более 14 тысяч сайтов блокируется", - сказал он во время круглого стола.