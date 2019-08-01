СК проверит завышенный счет за свет слепому волгоградскому фронтовику

По ее словам, в четверг в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что 92-летнему фронтовику из Волгоградской области, инвалиду первой группы по зрению, жилищно-коммунальные службы выставили "необоснованный" счет за электроэнергию за несколько месяцев. При этом отмечалось, что фактически слепой человек потреблял электроэнергии в разы меньше выставленной суммы. Кроме того, сообщалось, что счетчик в квартире ветерана был неисправным, и никто его не проверял уже более 30 лет.