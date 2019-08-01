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РИА Новости

СК проверит завышенный счет за свет слепому волгоградскому фронтовику

Вчера, 15:39
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав слепого ветерана Великой Отечественной войны в Волгоградской области, которому коммунальщики выставили "необоснованный" счет за электричество, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, в четверг в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что 92-летнему фронтовику из Волгоградской области, инвалиду первой группы по зрению, жилищно-коммунальные службы выставили "необоснованный" счет за электроэнергию за несколько месяцев. При этом отмечалось, что фактически слепой человек потреблял электроэнергии в разы меньше выставленной суммы. Кроме того, сообщалось, что счетчик в квартире ветерана был неисправным, и никто его не проверял уже более 30 лет.
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"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству СУСК России по Волгоградской области незамедлительно организовать доследственную проверку по факту нарушения прав пожилого инвалида, в рамках которой тщательным образом проверить действия (бездействие) должностных лиц соответствующих служб, ответственных за предоставление жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества, и дать им правовую оценку", - сказала Петренко.
Также Бастрыкин дал указание оказать юридическую помощь ветерану в обеспечении его законных прав. Ход и результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате ведомства, добавила она.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФВолгоградская областьОбщество
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