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РИА Новости
Ситуация в Судане

В Судане задержали подозреваемых в убийстве протестующих в Эль-Абьяде

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники митинга в Судане
Участники митинга в Судане
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники митинга в Судане. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Власти Судана задержали подозреваемых в убийстве нескольких студентов во время столкновений полиции и демонстрантов в городе Эль-Абьяд в провинции Северный Кордофан в центральной части страны, передает агентство СУНА.
Ранее оппозиционный Комитет суданских врачей заявил, что по меньшей мере пять человек погибли в результате столкновений с силами безопасности страны в городе Эль-Абьяд во время мирной акции протеста с требованием улучшения жизни.
"Сотрудники охраны Суданско-французского банка выстрелили боевыми пулями (по протестующим - ред.), что привело к трагическим последствиям, а именно к гибели пяти человек. Также еще один человек скончался сегодня (в четверг – ред.) в Хартуме", - приводит агентство заявление комитета по безопасности и обороне переходного военного совета Судана.
Всех семерых подозреваемых задержали, поместили под стражу, а затем передали органам прокуратуры провинции Северный Кордофан для дальнейших судебных разбирательств.
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Согласно документу, руководство военного совета намерено завершить все судебные разбирательства в отношении обвиняемых как можно скорее.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который заявил о намерении в течение двух лет передать руководство в руки избранных властей. Оппозиция не согласилась с планом военных и продолжила протесты. В Судане начались переговоры по будущему урегулированию между военсоветом и представителями народа. После обострения ситуации в Судане 3 июня, когда военные разогнали часть палаточного лагеря протестующих в Хартуме, переговоры оппозиции с силовиками прекратились.
Диалог восстановился только после вмешательства посредников от Африканского союза. К настоящему моменту стороны договорились о формировании Верховного правящего совета с участием военных и гражданских, а также ведут сложное обсуждение конституционной декларации, которая заменит Судану основной закон на ближайшие три года переходного периода.
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