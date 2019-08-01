Жители Перми обнаружили в туалете полутораметрового питона

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Перми в квартиру многодетной семьи пролез питон. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал В Перми в квартиру многодетной семьи пролез питон. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ

"В туалетной комнате квартиры на первом этаже оказалась змея довольно приличных размеров. Как позже оказалось, это был питон. Как он попал туда — непонятно. Видимо, через вентиляцию от соседей", — рассказал РИА Новости заместитель директора по оперативным вопросам Пермской городской службы спасения Павел Хлызов.

Спасатели также предполагают, что змея могла попасть в квартиру через унитаз. По словам Хлызова, рептилия находилась в сонном состоянии, поэтому не оказала сопротивления.

Хозяйка квартиры рассказала о неожиданной встрече со змеей.

"Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас", — вспоминает она в комментарии " Комсомольской правде ".

По словам женщины, рептилия достигала полутора метров в длину и занимала больше половины санузла. По информации РЕН ТВ, питон был и вовсе два метра.

Супруг испуганной женщины обратился в товарищество собственников недвижимости. Змею в это время закрыли в туалете.

Приехавшие на вызов спасатели определили, что в квартиру пролез королевский питон — неядовитая змея, которую один из них взял голыми руками и положил в мешок.

Рептилию отвезли в городскую службу спасения, после чего передали в серпентарий.