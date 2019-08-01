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РИА Новости

Жители Перми обнаружили в туалете полутораметрового питона

Вчера, 15:34
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Перми в квартиру многодетной семьи пролез питон. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
"В туалетной комнате квартиры на первом этаже оказалась змея довольно приличных размеров. Как позже оказалось, это был питон. Как он попал туда — непонятно. Видимо, через вентиляцию от соседей", — рассказал РИА Новости заместитель директора по оперативным вопросам Пермской городской службы спасения Павел Хлызов.
Спасатели также предполагают, что змея могла попасть в квартиру через унитаз. По словам Хлызова, рептилия находилась в сонном состоянии, поэтому не оказала сопротивления.
Хозяйка квартиры рассказала о неожиданной встрече со змеей.
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"Я зашла в туалет, чтобы вылить старую заварку. Свет даже не включила, он горел в коридоре. В темноте заметила на полу что-то длинное и черное. Включила свет и пришла в ужас", — вспоминает она в комментарии "Комсомольской правде".
По словам женщины, рептилия достигала полутора метров в длину и занимала больше половины санузла. По информации РЕН ТВ, питон был и вовсе два метра.
Супруг испуганной женщины обратился в товарищество собственников недвижимости. Змею в это время закрыли в туалете.
Приехавшие на вызов спасатели определили, что в квартиру пролез королевский питон — неядовитая змея, которую один из них взял голыми руками и положил в мешок.
Рептилию отвезли в городскую службу спасения, после чего передали в серпентарий.
В разговоре с РИА Новости председатель ТСН "Ирис" Алексей Горланов уточнил, что ни один из соседей сверху, которых на данный момент смогли обзвонить члены правления, не признался, что держал дома змею.
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