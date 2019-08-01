Глава Совета муфтиев России призвал мусульман молиться о дождях в Сибири

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин призвал верующих мусульман молиться о ниспослании дождя в условиях полыхающих лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока, заявление муфтия публикует в четверг сайт СМР.

"На протяжении вот уже нескольких недель в нашей стране полыхают пожары. Мы не можем точно сказать, каковы будут последствия этой катастрофы, но и сейчас ясно, что она может стать трагедией планетарного масштаба. На данный момент принимаются все усилия для тушения огня. Сегодня, в преддверии наступления месяца Зуль-хиджа (в этом месяце совершается хадж - ред.) и священной пятницы призываю руководителей местных религиозных общин, а также имамов мечетей совершить завтра молитву "Истиска" и вознести дуа (мольбу - ред.) о ниспослании Всевышним благодатного дождя", - говорится в обращении.

Как напомнил Гайнутдин, человек - самое разумное существо на Земле, и именно на него возложена ответственность заботиться о всей планете.

Ранее с аналогичным посланием к верующим, с просьбой о совместной молитве, обратилась и Кузбасская митрополия Русской православной церкви.

Сибирь и другие регионы России около недели назад окутала дымка с запахом гари. Восточный ветер распространил задымленность на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей со стороны Эвенкийского района Красноярского края. В Иркутской области и Красноярском крае продолжают гореть более миллиона гектаров леса.

Общая площадь лесных пожаров в России составляет 2,7 миллиона гектаров, что на 12% больше, чем на аналогичную дату в прошлом году. Режим ЧС введен в четырех регионах страны. Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.