Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T15:29Z
https://ria.ru/20190801/1557081179.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149698/54/1496985481_0:0:2719:1529_1036x0_80_0_0_add2563bf276367dd6cddac846bf4b1d.jpg
РИА Новости
Культура

Алексиевич прокомментировала сообщения о своем каминг-ауте

Вчера, 15:29
29996
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе, белорусская писательница Светлана Алексиевич рассказала радиостанции "Говорит Москва", что не собирается подтверждать или опровергать публикации о своем "каминг-ауте".
Ранее в интервью Gazeta Wyborcha она заявила, что написала сборник рассказов о любви женщины к женщине. После этого писательница отметила, что в жизни любила не только мужчин, но и представительниц прекрасного пола. На основании этих слов ряд СМИ сделали вывод, что Алексиевич призналась в бисексуальности.

Мне плевать, как трактуют мои слова, я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой или еще что-нибудь, я уже устала от этого. Мне все равно.

Светлана Алексиевич
Писательница стала Нобелевским лауреатом в 2015 году. Премию она получила "за многоголосое звучание прозы и увековечивание страдания и мужества".
Белорусская писательница Светлана Алексиевич. Архивное фото
9 февраля 2016, 15:39Культура
Светлана Алексиевич пишет новые книги о любви и старостиПо словам белорусской писательницы, возле любви и смерти человек "всегда поднимается на цыпочки", становится выше себя самого. Новые книги будут написаны в том же жанре "голосовой симфонии", который был удостоен Нобелевской премии по литературе.
421149520317
Обсудить 14
КультураСветлана Алексиевич
Популярные комментарии
Белорусская она только по рождению. Правильно было бы так: "европейская сочинительница, пишущая на немецкие деньги чернуху о России". За что ей, собственно, и премию выдали...
1 августа, 16:42
Дед Пихто
9702015
Теперь мне стало ясно за что ей дали Нобелевку ....
1 августа, 16:32
AAviaalex
6390013
Рекомендуем
Латвийский депутат назвал победу СССР над нацистской Германией "несчастьем"
РИА
Новости
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Зубы во рту 7 летнего мальчика из Индии, пациента Saveetha Dental College and Hospital
Врачи нашли во рту у ребенка 526 лишних зубов
Лента
новостей
Посадка появившегося из ниоткуда самолета попала на видео
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с представителями бизнеса на форуме Диалог власти и бизнеса в Киеве.
СМИ сообщили об уходе главы офиса Зеленского в отставку
Лесные пожары в Республике Саха (Якутия)
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
Телеведущая Алена Водонаева на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
Водонаева пожаловалась на "злые лица" россиян и попала под шквал критики
Андрей Богдан
В офисе Зеленского прокомментировали сообщения об отставке Богдана
Режиссер Константин Богомолов
Богомолов раскритиковал организаторов незаконных митингов в Москве
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США
Дефибрилляция сердца
Переживший клиническую смерть мужчина рассказал о том свете
Журналист агентства Рейтер не смог задать вопрос Марии Захаровой
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Пляжный отдых в Москве
Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
09:23Правительство Индии направило десятки тысяч военных в спорный регион Кашмир
Лента новостейМолния