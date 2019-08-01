Алексиевич прокомментировала сообщения о своем каминг-ауте

Мне плевать, как трактуют мои слова, я не собираюсь ни с кем обсуждать свою личную жизнь. Эти трактовки меня не задевают, потому что все выдумывают, кто во что горазд, называют и русофобкой или еще что-нибудь, я уже устала от этого. Мне все равно.