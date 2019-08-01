Мосгорсуд оставил Гудкова под арестом на 30 суток

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест на 30 суток несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка проведения митинга 14 июля у Мосгоризбиркома, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд признал законным постановление Тверского суда Москвы", - сказали в пресс-службе.

На Гудкова составлен еще один протокол - за несанкционированный митинг в Москве 27 июля, его суд рассмотрит в конце августа.

После митингов и пикетов 14 июля у Мосгоризбиркома Следственный комитет возбудил уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". Гудков по нему проходит свидетелем. На днях его задерживали для допроса, в ходе которого он использовал право не свидетельствовать против себя.