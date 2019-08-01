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РИА Новости

Мосгорсуд оставил Гудкова под арестом на 30 суток

Вчера, 15:27
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолитик Дмитрий Гудков
Политик Дмитрий Гудков
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Политик Дмитрий Гудков. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест на 30 суток несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова за нарушение порядка проведения митинга 14 июля у Мосгоризбиркома, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Мосгорсуд признал законным постановление Тверского суда Москвы", - сказали в пресс-службе.
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На Гудкова составлен еще один протокол - за несанкционированный митинг в Москве 27 июля, его суд рассмотрит в конце августа.
После митингов и пикетов 14 июля у Мосгоризбиркома Следственный комитет возбудил уголовное дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". Гудков по нему проходит свидетелем. На днях его задерживали для допроса, в ходе которого он использовал право не свидетельствовать против себя.
Митинг 27 июля прошел у мэрии Москвы и тоже не был согласован с властями. За различные нарушения были задержаны 1074 человека. Следственный комитет возбудил по факту этих событий уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Чем грозит участие в несогласованных акциях россиянам
26 июля, 09:00
Чем грозит участие в несогласованных акциях
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