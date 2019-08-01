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РИА Новости

Глава МИД Китая предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Вчера, 15:22
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на "полях" министерской встречи АСЕАН в Бангкоке предостерег Вашингтон от попыток сдерживать развитие Китая, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров.
"Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что Китай имеет полное право на развитие, и "это развитие мирное, оно обладает мощной движущей силой, помешать ему невозможно".
В свою очередь Помпео отметил, что ни у президента, ни правительства США нет стремления сдерживать развитие КНР.
Гонконг
23 июля, 08:00
Китаю никто не нужен, он нужен всем
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