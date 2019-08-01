Глава МИД Китая предостерег США от попыток сдерживания развития страны

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на "полях" министерской встречи АСЕАН в Бангкоке предостерег Вашингтон от попыток сдерживать развитие Китая, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров.
"Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу", - заявил Ван И.
Он подчеркнул, что Китай имеет полное право на развитие, и "это развитие мирное, оно обладает мощной движущей силой, помешать ему невозможно".
В свою очередь Помпео отметил, что ни у президента, ни правительства США нет стремления сдерживать развитие КНР.
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