Глава МИД Китая предостерег США от попыток сдерживания развития страны

Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото

Министр иностранных дел Китая Ван И

ПЕКИН, 1 авг – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Майком Помпео на "полях" министерской встречи АСЕАН в Бангкоке предостерег Вашингтон от попыток сдерживать развитие Китая, говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров.

"Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу", - заявил Ван И.

Он подчеркнул, что Китай имеет полное право на развитие, и "это развитие мирное, оно обладает мощной движущей силой, помешать ему невозможно".