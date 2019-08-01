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РИА Новости

Правительство разрешило использовать домашних животных в сфере развлечений

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Анатолий Медведь / Перейти в фотобанкСобака породы такса на параде "Такс Парад", посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
Собака породы такса на параде Такс Парад, посвященном Году театра, на Васильевском острове в саду Академии Художеств в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, постановление кабинета министров об этом опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.
Согласно перечню, разрешено разведение домашних животных и торговля ими в целях предпринимательства. Кроме того, дозволяется использовать животных для предпринимательской деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Наконец, можно использовать животных в сфере реабилитационных и социальных услуг (за исключением услуг по медицинской реабилитации).
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27 февраля 2018, 15:30
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2010210
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Правительство Россиидомашние животныеОбщество
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