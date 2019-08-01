Правительство разрешило использовать домашних животных в сфере развлечений

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень случаев, при которых допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, постановление кабинета министров об этом опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Согласно перечню, разрешено разведение домашних животных и торговля ими в целях предпринимательства. Кроме того, дозволяется использовать животных для предпринимательской деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Наконец, можно использовать животных в сфере реабилитационных и социальных услуг (за исключением услуг по медицинской реабилитации).