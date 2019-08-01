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РИА Новости
Липецкая область

Липецкая область скорректировала бюджет на 2019 год

Вчера, 15:19
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© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовСессия регионального парламента Липецкой области
Сессия регионального парламента Липецкой области
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
Липецк, 1 авг – РИА Новости. Депутаты регионального парламента Липецкой области на сессии в четверг внесли поправки в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", говорится в пресс-релизе пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов.
С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2019 году составят 60,8 миллиарда рублей, расходы – 69,6 миллиарда рублей. Дефицит - 8,9 миллиарда рублей.
Объем доходов региональной казны увеличен почти на 350 миллионов рублей, в основном за счет поступлений из федерального бюджета, также получены дополнительные средства от акцизов на алкогольную продукцию, платной деятельности и штрафов.
Объем расходов депутаты увеличили на 849 миллионов рублей за счет вышеуказанных источников и остатков средств.
"Сегодня в нашей области создается региональный фонд для решения проблем обманутых дольщиков. На эти цели из областного бюджета выделяется 300 миллионов рублей. Деньги мы предусматриваем на условиях софинансирования с федеральным бюджетом, ожидаем получить еще более 800 миллионов рублей. За счет средств Фонда в первую очередь будут решаться проблемы дольщиков самого сложного для нашего региона объекта – это долгострой на ул. 50 лет НЛМК", - цитирует пресс-служба председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина.
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Управление ЖКХ дополнительно получило 350 миллионов рублей на субсидии местным бюджетам на благоустройство. Управлению градостроительства и архитектуры Липецкой области выделены средства на социальные выплаты многодетным семьям на строительство индивидуального жилья (25 миллионов рублей), а также на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (50 миллионов рублей).
Управление здравоохранения области получило более 182 миллиона рублей, из них 100 миллонов рублей направят на погашение кредиторской задолженности медучреждений. На закупку лекарств льготникам выделено 20 миллионов рублей, 60 миллионов рублей предусмотрено на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи перевозкой льготных категорий граждан.
Также более 152 миллионов рублей предусмотрены на оплату труда работников бюджетной сферы.
При этом снижаются расходы на обслуживание государственного долга и прочие выплаты по обязательствам области в сумме 362 миллиона рублей.
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