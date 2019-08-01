Папа Римский заявил, что хотел бы приехать в Россию

РИМ, 1 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян заявил, что с удовольствием посетил бы Россию.

Как сообщает католический сайт Asianews.it , артистка находилась на гастролях в Италии и после исполнения оперы "Аида" в Вероне 24 июля была принята в Ватикане.

Папа Римский на встрече с ее семьей поздравил певицу с днем рождения. В ответ Касьян пригласила его посетить Россию и побывать у нее в гостях на Таганской площади, где стоит церковь святого Мартина Исповедника, бывшего папой Римским.

"Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит", - ответил папа Франциск.