Папа Римский заявил, что хотел бы приехать в Россию

РИМ, 1 авг – РИА Новости. Папа Римский Франциск в ответ на приглашение российской оперной певицы Светланы Касьян заявил, что с удовольствием посетил бы Россию.
Как сообщает католический сайт Asianews.it, артистка находилась на гастролях в Италии и после исполнения оперы "Аида" в Вероне 24 июля была принята в Ватикане.
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Папа Римский на встрече с ее семьей поздравил певицу с днем рождения. В ответ Касьян пригласила его посетить Россию и побывать у нее в гостях на Таганской площади, где стоит церковь святого Мартина Исповедника, бывшего папой Римским.
"Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит", - ответил папа Франциск.
Слухи о его возможном приезде в Россию появились накануне визита президента России Владимира Путина, который посетил с визитом Рим и Ватикан 4 июля. Перед поездкой его помощник Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в ходе визита не планируется поднимать вопрос визита папы Римского в Россию. Он отметил, что вопрос должен обсуждаться с представителями Русской православной церкви.
4 июля, 20:01Встреча в Ватикане. Путин и папа Римский обменялись подарками со смысломГрафик поездок Владимира Путина всегда очень насыщенный, но однодневный визит в Италию даст фору многим двух- и трехдневным поездкам. Первым делом – Ватикан. Подробности – у обозревателя радио Sputnik Марии Меркуловой.