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РИА Новости
Липецкая область

Липецкие многодетные семьи получат помощь на строительство жилья

Вчера, 15:05
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© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатовЖилые дома в Липецкой области
Жилые дома в Липецкой области
© Фото : пресс-служба Липецкого областного Совета депутатов
ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Многодетные семьи Липецкой области, получившие бесплатные земельные участки, смогут также получить социальную выплату на строительство жилого дома, сообщает пресс-служба областного Совета депутатов.
Соответствующие изменения депутаты регионального парламента внесли на 27-й сессии в Закон "О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья".
Законопроект вводит новую категорию участников подпрограммы "Свой дом". Теперь ей могут воспользоваться многодетные семьи. Это граждане РФ, состоящие в зарегистрированном браке или неполная семья, которая состоит из одного родителя, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие на территории области. Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье.
Выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи стройматериалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Ее размер рассчитывается по формуле, используемой в подпрограммах "Свой дом" и "Ипотечное жилищное кредитование".
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В зависимости от числа детей размер выплат варьируется от 810 тысяч рублей (на семью с тремя детьми) до 1,458 миллиона рублей (на семью с 7 детьми).
"Мы одни из первых в стране приняли закон о предоставлении земли многодетным семьям. Сегодня уже выделено более 8 тысяч таких земельных участков. Однако не все многодетные родители имеют возможности для строительства дома. Теперь они могут получить на эти цели финансовую помощь из бюджета", - приводится в сообщении комментарий председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина.
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