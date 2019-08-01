Липецкие многодетные семьи получат помощь на строительство жилья

ЛИПЕЦК, 1 авг – РИА Новости. Многодетные семьи Липецкой области, получившие бесплатные земельные участки, смогут также получить социальную выплату на строительство жилого дома, сообщает пресс-служба областного Совета депутатов.

Соответствующие изменения депутаты регионального парламента внесли на 27-й сессии в Закон "О социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или строительство жилья".

Законопроект вводит новую категорию участников подпрограммы "Свой дом". Теперь ей могут воспользоваться многодетные семьи. Это граждане РФ, состоящие в зарегистрированном браке или неполная семья, которая состоит из одного родителя, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, постоянно проживающие на территории области. Право на выплату возникает на момент предоставления земельного участка в собственность. Таким образом, обратиться за ней смогут и те, кто уже строит жилье.

Выплату можно направить на строительство индивидуального жилого дома по договору стройподряда, на оплату договора купли-продажи стройматериалов, на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита на строительство жилого дома, а также на погашение основного долга по ипотечному кредиту. Ее размер рассчитывается по формуле, используемой в подпрограммах "Свой дом" и "Ипотечное жилищное кредитование".

В зависимости от числа детей размер выплат варьируется от 810 тысяч рублей (на семью с тремя детьми) до 1,458 миллиона рублей (на семью с 7 детьми).