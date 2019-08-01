Роспотребнадзор рассказал, как выбрать арбуз

А, В и С: кому апельсины, а кому – витамины. Кого лечат, а кого – калечат

"Пейте дети молоко – будете здоровы", – пели в советское время, а в школах и детсадах давали стакан этого продукта. То, что в молоке содержатся вещества, необходимые для роста организма, доказал польский ученый Казимир Функ. Он же первым выделил витамин и придумал ему название.