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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать арбуз

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРыночная торговля на Центральном продовольственном рынке Калининграда
Рыночная торговля на Центральном продовольственном рынке Калининграда
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Спелый арбуз должен был ярким, с твердой блестящей коркой, и вибрировать при ударе ладонью, рассказали в Роспотребнадзоре в связи с началом продаж бахчевых культур.
В ведомстве напомнили, что у хорошего, зрелого арбуза целостный покров, контрастные полоски на корке, а светлое пятно на боку, которое он отлежал, должно быть максимально желтым, даже оранжевым.
"Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст", — говорится в сообщении.
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При выборе арбуза следует отдать предпочтение ягодам среднего размера. Причем покупать их можно только в санкционированных местах, уточнили в пресс-службе.
Перед тем как разрезать арбуз, его необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом, чтобы частички почвы и пыли, а также различные микробы не попали в организм и не привели к кишечной инфекции. Разрезанный арбуз можно хранить только в холодильнике. Но если после разреза обнаруживается кислый запах, то есть арбуз нельзя ни в коем случае, подчеркнули в ведомстве.
Дыни выбирают почти по тем же правилам, но тут следует еще обратить внимание на противоположную от хвостика сторону — она должна быть чуть мягкой. При щелчке звук должен быть глухим, а у самой дыни должен быть приятный аромат.
"Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей", — резюмировали в Роспотребнадзоре.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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