Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, . Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.

Вместе с комиссией цена составила 34 тысячи 200 фунтов (41 тысячу долларов).

Книгу в твердой обложке, вышедшую в 1997 году тиражом 500 экземпляров, купил частный коллекционер из Великобритании.

В издании есть несколько опечаток: "волшебная палочка" повторяется два раза на странице 53 в списке необходимых предметов, а на заднике обложки пропущена вторая буква "о" в слове "философский".

Джим Спенсер, глава книжного отдела аукционного дома Hansons Auctioneers, пояснил, что "большинство книг из первого тиража были отправлены в школы и библиотеки, поэтому они - большая редкость".