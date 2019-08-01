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РИА Новости
Культура

Первое издание книги о Гарри Поттере продали за 40 тысяч долларов

Вчера, 15:25
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© Фото : Hansons AuctioneersКнижка про Гарри Поттера из первого тиража
Книжка про Гарри Поттера из первого тиража
© Фото : Hansons Auctioneers
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Раритетное первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", ранее купленное за один фунт, ушло с молотка за 28 тысяч 500 фунтов, сообщает портал Sky News.
Вместе с комиссией цена составила 34 тысячи 200 фунтов (41 тысячу долларов).
Книгу в твердой обложке, вышедшую в 1997 году тиражом 500 экземпляров, купил частный коллекционер из Великобритании.
В издании есть несколько опечаток: "волшебная палочка" повторяется два раза на странице 53 в списке необходимых предметов, а на заднике обложки пропущена вторая буква "о" в слове "философский".
Джим Спенсер, глава книжного отдела аукционного дома Hansons Auctioneers, пояснил, что "большинство книг из первого тиража были отправлены в школы и библиотеки, поэтому они - большая редкость".
Торги прошли 31 июля, в день рождения Джоан Роулинг.
Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1 (2010)
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