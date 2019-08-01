Киселев заявил, что Крыму уготовлена участь стать роскошным регионом России

"Я думал, что у Крыма очень большое будущее, и я верю, что это будет роскошный регион России и очень привлекательное место в мире для всех", - сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

"Огромные суммы идут из России и огромная энергия для поддержки Крыма. Увеличился туристический поток, но это все пока только начало. Я считаю, что сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли. Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно", - сказал Киселев.