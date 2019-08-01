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РИА Новости

Киселев заявил, что Крыму уготовлена участь стать роскошным регионом России

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что Крыму уготовлена участь стать роскошным регионом России и привлекательным местом в мире.
"Я думал, что у Крыма очень большое будущее, и я верю, что это будет роскошный регион России и очень привлекательное место в мире для всех", - сказал Киселев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Вчера, 13:42
Признание Крыма не соответствует корыстным интересам Запада, заявил Киселев
По его словам, в Крыму за последние пять лет произошли огромные инфраструктурные перемены, связанные со строительством моста через Керченский пролив, новых дорог, объектов энергетики и водоснабжения.
"Огромные суммы идут из России и огромная энергия для поддержки Крыма. Увеличился туристический поток, но это все пока только начало. Я считаю, что сами крымчане должны проявить еще большую энергию и ответственность в развитии своего российского полуострова, своей земли. Нужно преодолевать отставание, которое было предопределено украинским периодом, когда Киеву ничего не нужно было в Крыму, когда все построили тут свои дачки, обнесли себя заборчиками и больше было ничего не интересно", - сказал Киселев.
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Дмитрий КиселевКрымРоссияОбщество
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