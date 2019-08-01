Союз агростраховщиков обсуждает внедрение страхования лесов

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Национальный союз агростраховщиков (НСА) анализирует возможность введения страхования лесов в России и готов принять участие в разработке соответствующего законопроекта, сообщил президент союза Корней Биждов.

Он призвал обратить внимание на мировую практику страхования лесов на фоне пожаров, охвативших Сибирь. Опыт такого страхования есть и в соседнем с Сибирью Китае, и в странах Европы, отметил глава НСА, причем в Северной Европе он существует еще с конца 19 века. Страхованием охвачено 25% лесного фонда в Швеции, 35% в Норвегии, 40% в Финляндии и 50% в Дании. В РФ же это пока не распространено, за исключением единичных случаев, в основном связанных с требованиями банков при предоставлении кредитов.

"НСА готов совместно с госорганами к разработке законопроекта. Для начала нужно понять их принципиальную позицию, на уровне консультаций со всеми заинтересованными структурами. Этот вопрос будет сегодня обсужден на комитете по методологии НСА", - рассказал Биждов РИА Новости. После обсуждения и одобрения НСА намерен направить свои предложения в властям в течение двух месяцев.

Среди вопросов, которые еще предстоит обсудить - оценка страховой стоимости леса. По словам Биждова, сейчас в мире страхование лесов осуществляется либо по стоимости древесины, либо по стоимости восстановления насаждений. Наиболее целесообразным и экономически справедливым НСА полагает осуществлять страхование по восстановительной стоимости. Также за рубежом есть примеры госсубсидирования страхования лесов - например, в Китае.

Объем рынка лесного страхования глава НСА оценил в 5-11 миллиардов рублей в год, это будет зависеть от выбранной модели страхования, базы расчетов, франшиз (суммы, которую клиент оплачивает сам при наступлении страхового случая) и других факторов. В покрытие может включаться не только пожар, но и другие риски, вроде шторма, перепада температур или наводнения. Однако НСА полагает, что в России лесному фонду больше всего угрожает именно пожар.