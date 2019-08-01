МИД объяснил, почему у погибших в ЦАР журналистов были туристические визы

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева. Архивное фото

Цветы у фотографий погибших в Центральноафриканской Республике журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. К организаторам поездки погибших в ЦАР в 2018 году российских журналистов остается множество вопросов, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Множество вопросов остается к организаторам поездки журналистов. Так, Посольство ЦАР в Москве было введено в заблуждение относительно истинной цели визита группы и выдало туристические визы. Кирилл Радченко, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев работали в ЦАР без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры и проведение съемки", - говорится в комментарии.

Как сообщает МИД РФ, при прохождении через блокпост в город Сибю журналисты были снабжены поддельными пропусками с символикой ООН, в которых говорилось, что они являются волонтерами ООН. "Введенные в заблуждение представители правоохранительных органов, которым запрещено препятствовать передвижению сотрудников ооновской миссии, ограничились проверкой паспортов, хотя и настойчиво рекомендовали воздержаться от поездки в ночное время по маршруту, находившемуся в зоне контроля незаконных вооруженных формирований", - сказано в комментарии.

Кроме того, как следует из комментария МИД РФ, "лица, направившие съемочную группу в Банги, не информировали Посольство России ни о прибытии журналистов, ни о целях их поездки, что могло бы оказать россиянам содействие в плане обеспечения их безопасности и, возможно, предотвратило бы столь трагические последствия".

Тридцатого июля 2018 года в Центральноафриканской республике (ЦАР) были убиты трое россиян – журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, работавшие в ЦАР по заказу Центра управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского.

СК выяснил, что 30 июля 2018 года журналисты выехали из Банги в город Сибю, куда прибыли вечером того же дня. На посту на выезде из этого города центральноафриканские военнослужащие предлагали им переночевать в населенном пункте и предупреждали об опасности ночной поездки, однако россияне, сославшись на нехватку времени, все же отправились в путь. На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски. Нападавшие приказали всем выйти из машины, стали требовать отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру. После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия.

Рядом с телами погибших были найдены просроченные редакционные удостоверения различных СМИ. В СМИ появлялись сведения о похищении и допросе журналистов перед убийством, но при осмотре их тел были обнаружены только огнестрельные ранения. По данным руководителя ЦУР Андрея Коняхина, при себе у мужчин было около 8,5 тысячи долларов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что погибшие журналисты не воспользовались бронежилетами с надписями, идентифицирующими их как сотрудников СМИ.

Седьмого августа 2018 года погибших журналистов похоронили в Москве.