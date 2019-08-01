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РИА Новости

Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit

Вчера, 14:57
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© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Глава Банка Англии Марк Карни
Глава Банка Англии Марк Карни
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Глава Банка Англии Марк Карни. Архивное фото
ЛОНДОН, 1 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, заявил глава Банка Англии Марк Карни.
Он отметил, что Банк Англии начал подготовку к Brexit сразу после объявления итогов референдума в июне 2016 года. В настоящее время участники банковского рынка подготовлены к выходу страны из ЕС.
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"Британские банки хорошо капитализированы и готовы к любому сценарию Brexit", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Банка Англии по базовой ставке.
Банковский регулятор на заседании в четверг вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.
При этом Банк Англии понизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1,3% с 1,5%, в 2020 году - до 1,3% с 1,6%. Прогноз на 2021 год улучшен до 2,3% с 2,1%.
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BrexitМарк КарниЦентральный банк ВеликобританииЕвросоюзВеликобританияЭкономика
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