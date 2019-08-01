Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit

ЛОНДОН, 1 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, заявил глава Банка Англии Марк Карни.

Он отметил, что Банк Англии начал подготовку к Brexit сразу после объявления итогов референдума в июне 2016 года. В настоящее время участники банковского рынка подготовлены к выходу страны из ЕС.

"Британские банки хорошо капитализированы и готовы к любому сценарию Brexit", - сказал он на пресс-конференции по итогам заседания Банка Англии по базовой ставке.

Банковский регулятор на заседании в четверг вновь принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0,75%.