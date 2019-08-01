Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео посадки самолета, внезапно появившегося из тумана.
На записи видно, как несколько лайнеров стоят на взлетно-посадочной полосе, окутанной дымкой. Неожиданно рядом с ними приземляется другое воздушное судно. Из-за плотного тумана кажется, будто самолет "материализовался" из ниоткуда.
По информации портала Aeronews, на кадрах показан лайнер Airbus A380 авиакомпании Emirates, совершивший посадку в лондонском аэропорту Гатвик.
Ролик уже посмотрели более ста тысяч человек.
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