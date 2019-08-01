МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Роскосмос" "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.

За чрезвычайной ситуацией на минувшей неделе следил Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем".

Очаги возгорания находятся в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае. Кроме того, заметны наводнения в Дальневосточном федеральном округе, подтопления в Тыве, Пермском крае и Иркутской области.

Ранее в МЧС заявили, что огонь полыхает почти на трех миллионах гектаров тайги, спасателям известно о пятистах очагах пожаров, причем их площадь увеличивается.

Пожары в Сибири

Дымка и запах гари появились в Сибири и других регионах страны около недели назад. Из-за ветра задымленность появилась и в Хакасии, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской области и со стороны Эвенкийского района Красноярского края.

В четырех субъектах ввели режим чрезвычайной ситуации.

По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе об умышленном поджоге.

Поручения правительства

Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль вместо того, чтобы "говорить общие слова и показывать пальцем наверх".

МЧС, Минприроды и региональные власти Сибири и Дальнего Востока должны до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра. Кроме того, премьер поручил Минфину и Минприроды представить правительству предложения по увеличению численности государственных лесных инспекторов до нормативного уровня.

Вместе с тем Минобрнауки и Минприроды должны до 30 августа разработать предложения по усилению научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.

Главам регионов также рекомендуется до 15 сентября включить в состав региональных комиссий по ЧС и пожарной безопасности представителей общественности и научных организаций.

МЧС, Рослесхоз и власти на местах до 9 августа должны доложить в кабмин об обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности и наличием необходимой специализированной лесопожарной техники вблизи населенных пунктов.

Кроме того, главам Роспотребнадзора и Росгидромета поручено обеспечить в населенных пунктах, которые могут подвернуться задымлению из-за пожаров, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья населения, дать необходимые инструкции территориальным органам, а об исполнении доложить до 9 августа.