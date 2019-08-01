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РИА Новости

"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири

Вчера, 14:55
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© Госкорпорация "Роскосмос"Лесные пожары в Республике Саха (Якутия)
Лесные пожары в Республике Саха (Якутия)
© Госкорпорация "Роскосмос"
Лесные пожары в Республике Саха (Якутия)
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
За чрезвычайной ситуацией на минувшей неделе следил Научный центр оперативного мониторинга Земли "Российских космических систем".
Очаги возгорания находятся в Республике Саха, Бурятии, Иркутской области, Красноярском и Хабаровском крае. Кроме того, заметны наводнения в Дальневосточном федеральном округе, подтопления в Тыве, Пермском крае и Иркутской области.
Ранее в МЧС заявили, что огонь полыхает почти на трех миллионах гектаров тайги, спасателям известно о пятистах очагах пожаров, причем их площадь увеличивается.
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30 июля, 14:51
Глава Минприроды рассказал о ситуации с лесными пожарами

Пожары в Сибири

Дымка и запах гари появились в Сибири и других регионах страны около недели назад. Из-за ветра задымленность появилась и в Хакасии, Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской области и со стороны Эвенкийского района Красноярского края.
В четырех субъектах ввели режим чрезвычайной ситуации.
По оценке министра природных ресурсов Дмитрия Кобылкина, причиной возгорания могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе об умышленном поджоге.
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Поручения правительства

Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль вместо того, чтобы "говорить общие слова и показывать пальцем наверх".
МЧС, Минприроды и региональные власти Сибири и Дальнего Востока должны до 30 августа представить предложения по созданию специализированного лесопожарного центра. Кроме того, премьер поручил Минфину и Минприроды представить правительству предложения по увеличению численности государственных лесных инспекторов до нормативного уровня.
Вместе с тем Минобрнауки и Минприроды должны до 30 августа разработать предложения по усилению научного и кадрового обеспечения деятельности по лесной охране.
Председатель правительства России Дмитрий Медведев во время совещания по вопросам борьбы с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов Сибири. 31 июля 2019
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Медведев попросил проверить версию о намеренных поджогах лесов
Главам регионов также рекомендуется до 15 сентября включить в состав региональных комиссий по ЧС и пожарной безопасности представителей общественности и научных организаций.
МЧС, Рослесхоз и власти на местах до 9 августа должны доложить в кабмин об обеспечении контроля за соблюдением пожарной безопасности и наличием необходимой специализированной лесопожарной техники вблизи населенных пунктов.
Кроме того, главам Роспотребнадзора и Росгидромета поручено обеспечить в населенных пунктах, которые могут подвернуться задымлению из-за пожаров, контроль за содержанием вредных веществ в воздухе и состоянием здоровья населения, дать необходимые инструкции территориальным органам, а об исполнении доложить до 9 августа.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуСибирьРеспублика СахаРоссия
Популярные комментарии
Всё это дело рук человеческих. Вырубили миллион кубов и потом подожгли бывшую делянку. Иди теперь ищи их.
1 августа, 15:01
Конрад Карлович
10010419
А Путин опять не при чём ?
1 августа, 16:22
Отряды Путина
50900316
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