Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.

"Цель поправок — приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России. Канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт", — сообщили в Роскомнадзоре.

На прошлой неделе британский регулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф без решения суда.