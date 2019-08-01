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РИА Новости
Медиавойны

Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОператор в офисе телеканала Russia Today в Москве
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Роскомнадзор готовит поправки в законы для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за рубежом, говорится на сайте ведомства.

"Цель поправок — приведение в соответствие с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России. Канал для консультаций с британским медиарегулятором уже открыт", — сообщили в Роскомнадзоре.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
26 июля, 16:00
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
На прошлой неделе британский регулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года. Телеканал возмутился, что Ofcom назначил крупный штраф без решения суда.
После этого МИД заявил, что работающие в России британские СМИ после решения Ofcom должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона.
Стенд телеканала RT
5 июля, 17:09
В Британии RT отказали в аккредитации на конференцию по свободе прессы
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МедиавойныOfcomМедиавойныRussia Today (телекомпания)РоскомнадзорВ мире
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