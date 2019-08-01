Украинские саперы начали разминирование возле КПП "Станица Луганская"

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". В среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской в Донбассе начнутся с 1 августа.