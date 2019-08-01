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РИА Новости

Украинские саперы начали разминирование возле КПП "Станица Луганская"

Вчера, 14:51
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМестные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
Местные жители в районе пропускного пункта Станица Луганская, куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 авг - РИА Новости. Украинские саперы приступили к разминированию территории возле КПП "Станица Луганская" в Донбассе, сообщила в четверг пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская". В среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что работы по разминированию перед ремонтом моста в Станице Луганской в Донбассе начнутся с 1 августа.
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"Сегодня с утра саперы Госслужбы по ЧС приступили к разминированию территории, прилегающей к разрушенному мосту возле КПВВ "Станица Луганская", - говорится в сообщении администрации в Facebook.
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