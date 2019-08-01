Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии

На первом видео продолжительностью 46 секунд показано уничтожение боевиков и пикапов группировки Хайт Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена в России). На следующем ролике демонстрируется уничтожение артиллерийского орудия ХТШ, подготовленного к применению, а также выдвигающихся резервов боевиков.