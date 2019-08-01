Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало на открывшемся в четверг разделе своего официального сайта "Миссия в Сирии" четыре видеоролика, на которых показаны удары Воздушно-космических сил РФ по инфраструктуре и технике террористов в Идлибе.
На первом видео продолжительностью 46 секунд показано уничтожение боевиков и пикапов группировки Хайт Тахрир аш-Шам (ХТШ, запрещена в России). На следующем ролике демонстрируется уничтожение артиллерийского орудия ХТШ, подготовленного к применению, а также выдвигающихся резервов боевиков.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Идлиб в Сирии
© Министерство обороны РФ
Нанесение ударов по объектам террористической группировки "Исламское государство" в провинции Идлиб в Сирии
На четвертом видео, датированном 30 июля, самолеты ВКС России уничтожают склады с противотанковыми управляемыми ракетами, а также орудия террористов в укрытии.