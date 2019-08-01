Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-01T14:49Z
https://ria.ru/20190801/1557079173.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155349/76/1553497653_0:98:2832:1691_1036x0_80_0_0_a8efc0382750ccb42f54375c0c829706.jpg
РИА Новости

Помпео заявил о готовности США к переговорам с КНДР

Вчера, 14:49
213
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. США готовы к продолжению переговоров с Северной Кореей и сожалеют, что сторонам не удалось встретиться в Бангкоке на полях министерских встреч АСЕАН и диалоговых партнёров блока, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео на совместном брифинге с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем в пресс-центре АСЕАН.
"Мы полностью готовы к продолжению нашего дипломатического разговора с северокорейцами. Мне жаль, что, похоже, у меня не будет возможности сделать это, пока я нахожусь в Бангкоке, но мы готовы продолжать", - сказал Помпео.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
25 июля, 11:56
Эксперты рассказали о тенденциях в переговорах США и КНДР
"Мы надеемся, что председатель Ким направит свою команду на встречу со специальным представителем (США по КНДР Стивеном) Биганом, чтобы мы могли продолжить диалог", - добавил он.
Вопрос журналистов, на который отвечал Помпео, касался намерения США продолжать диалог с КНДР после недавно произведенных Северной Кореей запусков баллистических ракет.
010002
Обсудить 0
Майк ПомпеоКНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции в Гонконге. Архивное фото
Китайские военные заявили о готовности обеспечить стабильность в Гонконге
РИА
Новости
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Китай выступил против санкций США в отношении главы МИД Ирана
Сын Усамы бен Ладена Хамза Бен Ладен
СМИ сообщили о смерти сына бен Ладена
Нанесение ударов по объектам террористов в Идлибе
Минобороны опубликовало кадры уничтожения объектов террористов в Сирии
Лента
новостей
В Йемене 49 человек погибли при обстреле парада и взрыве автомобиля
Американская военная техника в Сирии
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи. 1 августа 2019
Рогозин рассказал Путину о полете робота "Федора" на МКС
Смартфон
"Газпром нефть" продала через мобильное приложение 6,6 млн литров топлива
Виноградники в окрестностях села Нижняя Кутузовка в Крыму
Виноделие должно стать важной крымской индустрией, заявил Киселев
Запуск северокорейской баллистической ракеты Hwasong-12
СМИ сообщили о новом ракетном пуске в КНДР
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Германия не намерена участвовать в коалиции США в Ормузском проливе
Оператор в офисе телеканала Russia Today в Москве
Роскомнадзор готовит ответ на решение Ofcom по RT
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в международном аэропорту Ясный на острове Итуруп, входящем в южную часть Курильской гряды. 2 августа 2019
МИД Японии прокомментировал визит Медведева на Итуруп
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
В Китае отреагировали на заявление Трампа о новых пошлинах
Глава МВД Гватемалы предупредил, что угроза американских пошлин не исчезла
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:59Косатки пережидают жару в Хабаровске под навесом в ваннах со льдом
09:57Дым от пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке окутал 610 населенных пунктов
09:55В Астрахани выписали из больницы трех моряков с иранского судна
09:53На встрече в Нур-Султане согласовали состав конституционной комиссии Сирии
09:53В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
09:53Пресс-секретарь назвала данные об отставке главы офиса Зеленского слухами
09:48Немецкий депутат назвал действия ЕС в ситуации вокруг ДРСМД глупостью
09:47Площадь природных пожаров в Якутии превысила миллион гектаров
09:46Прокуратура предостерегла Соболь от организации незаконной акции в Москве
09:45Площадь пожара в цехе во Владикавказе возросла до 700 "квадратов"
09:44Комиссия в Сургуте выяснит, был ли напавший на полицейских сотрудником МЧС
09:43В Крыму предложили Киеву альтернативу НАТО
09:43В ДНР обвинили ВСУ в трех нарушениях перемирия за сутки
09:42Путин в День ВДВ отметил мужество и верность десантников
09:37Эксперты подсказали, как заработать на золоте в эпоху торговых войн
09:32Во Владикавказе десять человек пострадали при взрыве и пожаре в цехе
09:28В Удмуртии в лесу нашли тело подростка, пропавшего в феврале
09:26Поисковики нашли на острове Шумшу останки советских и японских солдат
09:24Кличко угрожает обратиться к европейским партнерам, если его уволят
09:23Используемую при незаконных рубках леса технику будут конфисковывать
Лента новостейМолния