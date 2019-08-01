Помпео заявил о готовности США к переговорам с КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019

БАНГКОК, 1 авг – РИА Новости. США готовы к продолжению переговоров с Северной Кореей и сожалеют, что сторонам не удалось встретиться в Бангкоке на полях министерских встреч АСЕАН и диалоговых партнёров блока, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео на совместном брифинге с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем в пресс-центре АСЕАН.

"Мы полностью готовы к продолжению нашего дипломатического разговора с северокорейцами. Мне жаль, что, похоже, у меня не будет возможности сделать это, пока я нахожусь в Бангкоке, но мы готовы продолжать", - сказал Помпео.

"Мы надеемся, что председатель Ким направит свою команду на встречу со специальным представителем (США по КНДР Стивеном) Биганом, чтобы мы могли продолжить диалог", - добавил он.