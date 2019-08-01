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РИА Новости

Рогозин рассказал Путину о полете робота "Федора" на МКС

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевВладимир Путин и генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин во время встречи. 1 августа 2019
Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время встречи. 1 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).
"У нас в августе очень важный пуск, Владимир Владимирович. Хотел бы Вам показать одну работу", - сказал Рогозин.
"Давайте", - прокомментировал предложение Путин.
"Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года", - рассказал Рогозин.
Он отметил, что запуск робота в космос будет произведен впервые в мире. "Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", у него сокращенное название "Фёдор", - рассказал глава "Роскосмоса".
В то же время первый человекоподобный робот "Робонавт-2" (Robonaut), разработанный НАСА и General Motors, был доставлен на МКС в 2011 году. В 2014 году ему отдельно привезли ноги. Однако в связи с техническими проблемами робот не используется.
Имя робота - это аббревиатура от FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research. "Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полетами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - рассказал Рогозин.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850. Робот завел собственный аккаунт в Twitter. Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведется его подготовка к полету на МКС. В вояж робот отправится 22 августа, вернется 7 сентября. После стыковки "Союза МС-14" со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
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РоскосмосДмитрий РогозинВладимир ПутинРИА Наука
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