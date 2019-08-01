Рогозин рассказал Путину о полете робота "Федора" на МКС

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин представил президенту России Владимиру Путину проект полета робота "Федора" на Международную космическую станцию (МКС).

"У нас в августе очень важный пуск, Владимир Владимирович. Хотел бы Вам показать одну работу", - сказал Рогозин.

"Давайте", - прокомментировал предложение Путин.

"Это антропоморфный робот. Мы его отправляем в качестве помощника экипажу. Работа сделана по заказу Фонда перспективных исследований, велась ещё с 2012 года", - рассказал Рогозин.

Он отметил, что запуск робота в космос будет произведен впервые в мире. "Впервые в мире мы запускаем 22 августа эту машину, называется "Космический робот", у него сокращенное название "Фёдор", - рассказал глава "Роскосмоса".

Рогозин познакомил Путина с роботом Фёдором, пока представил его только на бумаге. Фёдор будет работать в открытом космосе, помогать космонавтам. "Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - говорит Рогозин pic.twitter.com/MpH3W0Y2Cg — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 1 августа 2019 г.

В то же время первый человекоподобный робот "Робонавт-2" (Robonaut), разработанный НАСА и General Motors, был доставлен на МКС в 2011 году. В 2014 году ему отдельно привезли ноги. Однако в связи с техническими проблемами робот не используется.

Имя робота - это аббревиатура от FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research. "Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полетами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса", - рассказал Рогозин.