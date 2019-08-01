В Британии создали подразделение для "противодействия" России в соцсетях

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделение по борьбе с киберугрозами появится в британской армии, оно призвано воздействовать на общественное мнение и противников Соединенного Королевства, "специализируясь" на информационной войне, сообщает британская газета Подразделение по борьбе с киберугрозами появится в британской армии, оно призвано воздействовать на общественное мнение и противников Соединенного Королевства, "специализируясь" на информационной войне, сообщает британская газета Telegraph

По данным издания, новое подразделение британской армии под названием Шестая дивизия будет реагировать на "атаки" в социальных сетях и предпринимать аналогичные ответные нападения. Командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс сообщил газете, что новое подразделение будет действовать "выше и ниже порога обычного конфликта", чтобы, как пишет издание, противостоять "пагубной деятельности", которую якобы ведет Россия, и "угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГИЛ*".

"Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся все более размытыми. Армия должна оставаться адаптирующейся и развиваться как боевая сила", - заявил Джонс.

В состав Шестой дивизии войдут служащие подразделений британской армии, а также небольшое число служащих военно-морского флота и ВВС. Отмечается, кроме того, что к работе будут привлечены резервисты. Командовать новой дивизией будет нынешний глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер.

Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки, о которых говорят британские министры, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.