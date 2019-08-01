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РИА Новости
Медиавойны

В Британии создали подразделение для "противодействия" России в соцсетях

Вчера, 14:43
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Подразделение по борьбе с киберугрозами появится в британской армии, оно призвано воздействовать на общественное мнение и противников Соединенного Королевства, "специализируясь" на информационной войне, сообщает британская газета Telegraph.
По данным издания, новое подразделение британской армии под названием Шестая дивизия будет реагировать на "атаки" в социальных сетях и предпринимать аналогичные ответные нападения. Командующий сухопутными силами Великобритании генерал-лейтенант Айван Джонс сообщил газете, что новое подразделение будет действовать "выше и ниже порога обычного конфликта", чтобы, как пишет издание, противостоять "пагубной деятельности", которую якобы ведет Россия, и "угрозам со стороны технологически развитых террористических групп, таких как ИГИЛ*".
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"Характер ведения войны продолжает меняться по мере того, как границы между обычными и нетрадиционными способами ведения войны становятся все более размытыми. Армия должна оставаться адаптирующейся и развиваться как боевая сила", - заявил Джонс.
В состав Шестой дивизии войдут служащие подразделений британской армии, а также небольшое число служащих военно-морского флота и ВВС. Отмечается, кроме того, что к работе будут привлечены резервисты. Командовать новой дивизией будет нынешний глава Сил боевого и тылового обеспечения британской армии генерал-майор Джеймс Баудер.
Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки, о которых говорят британские министры, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.
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