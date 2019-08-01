"Роскосмос" предложил мэрии Москвы дожигать мусор на своих предприятиях

"У нас есть интересная технология в центре Келдыша по твёрдым бытовым отходам, то есть с возможностью дожигания самых сложных остатков, которые не дожигаются и в настоящий момент только захораниваются. Для больших городов, я думаю, это очень важно. Я недавно обратился к Сергею Семёновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.