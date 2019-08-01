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РИА Новости

"Роскосмос" предложил мэрии Москвы дожигать мусор на своих предприятиях

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Роскосмос предложил правительству Москвы новую технологию дожигания "сложных" остатков бытовых отходов, сообщил в четверг глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"У нас есть интересная технология в центре Келдыша по твёрдым бытовым отходам, то есть с возможностью дожигания самых сложных остатков, которые не дожигаются и в настоящий момент только захораниваются. Для больших городов, я думаю, это очень важно. Я недавно обратился к Сергею Семёновичу Собянину с этим предложением. Будем работать по нему", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
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