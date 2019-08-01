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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Пермское УФАС не нашло нарушений в рекламе "божественной" шаурмы

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкПриготовление шаурмы
Приготовление шаурмы
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ПЕРМЬ, 1 авг - РИА Новости. Экспертный совет УФАС России по Пермскому краю не нашел нарушений в действиях пермского кафе, рекламирующего "божественную" шаурму, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В июле секретарь Пермской епархии Русской православной церкви Андрей Литовка сообщил, что в епархию пожаловалось множество людей, которых возмутил постер пермского кафе, использовавшего религиозный образ для рекламы заведения. На нем была изображена модель в образе святой, вместо крыльев у нее была "божественно вкусная" шаурма, а обнаженную грудь прикрывали скрещенные руки с шаурмой. Вслед за этим кафе удалило данную рекламу из всех социальных сетей, однако даже после этого представители епархии написали жалобу на заведение в полицию.
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Позже владелица кафе Вероника Бурдина принесла публичные извинения перед верующими, чьи религиозные чувства могли быть оскорблены данной рекламой. Бурдина выразила надежду на то, что РПЦ пойдет навстречу в целях урегулирования возникшего недопонимания, и подчеркнула, что она не преследовала цели кого-то задеть или оскорбить, планируя эффектно прорекламировать продукт. Сразу после этого Литовка заявил о том, что отозвал заявление из полиции.
Однако законностью рекламы заинтересовалось УФАС, которое пообещало рассмотреть ее на экспертном совете для принятия решения о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, который запрещает использование непристойных и оскорбительных образов в отношении религиозных символов.
"Пермское УФАС России провело проверку по информации СМИ о ненадлежащей рекламе кафе "Шаурма не за горами", размещенной в социальной сети "ВКонтакте", по результатам которой нарушения требований ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе" не установлено", - рассказали в службе.
В УФАС пояснили, что согласно позиции экспертов, требования данного закона не распространяются на сайт продавца и изготовителя товара, а также его официальные группы в социальных сетях.
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22 августа 2018, 16:14Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениерелигияРусская православная церковьПермский крайПроисшествия
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