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РИА Новости

Госдума проведет мониторинг законов о противопожарной безопасности лесов

Вчера, 14:38
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Рабочая группа при Государственной думе проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики в части противопожарной безопасности лесов, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Рабочая группа Государственной думы проведет мониторинг законодательства и анализ правоприменительной практики, изучит нормативную базу в части противопожарной безопасности лесов и внесет свои предложения по ее доработке", - сказал Володин.
"В прошлом году были приняты дополнительные нормы федерального законодательства, позволяющие расширять лесные просеки до 100 метров. Более широкая просека позволяет остановить распространение пожара", - отметил Володин.
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Но, по его словам, обычно между точечной вырубкой лесного массива, где растут высококачественные породы леса: кедр, сосна, ель, лиственница, позволяющие заработать больше, и расширением просек, где произрастает лес смешанных пород, лесорубы стараются получить участки под вырубку с более дорогими породами. Этот подход распространен повсеместно, заявил спикер Госдумы.
"Было бы правильно, чтобы структуры, которые занимаются выдачей разрешений на вырубку, учитывая фактор противопожарной безопасности, в приоритетном порядке предоставляли участки под вырубку для расширения просек", - сказал он.
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Политик заявил, что по возможности лес нужно разбивать на просеки. "Сегодня они если и есть в лесных массивах, то имеют ширину максимум шесть метров. Было бы правильно их расширить до уровня, который позволяет остановить как низовой, так и верховой пожар", - добавил Володин.
По его словам, со своей стороны, Государственная дума запросит информацию о том, что было сделано профильными министерствами и ведомствами после того, как была принята норма, позволяющая расширять просеки. "Между получением сверхприбыли от вырубки лесов и сохранением наших лесных богатств надо выбирать второе. Региональным властям надо более ответственно заниматься лесоустройством. В первую очередь, когда выдают порубочные билеты в местах, где нет просек", - подчеркнул Володин.
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