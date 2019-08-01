МГИК оставил в силе отказ в регистрации Кульнева кандидатом в МГД

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил без удовлетворения жалобу Ивана Кульнева на отказ в его регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее в среду жалобу Кульнева рассмотрела рабочая группа Мосгоризбиркома и рекомендовала МГИК оставить ее без удовлетворения.

Как уточнила в ходе заседания в четверг член МГИК Рима Кузнецова, поводом для отказа Кульневу послужили несколько нарушений. "В ходе проверки можно было вернуть кандидату 268 подписей избирателей, но,... поскольку все сборщики не указали дату своего рождения, то все подписи необходимо признать недействительными", - рассказала она.

Кроме того, зафиксированы и другие нарушения, например, не указан уровень образования, сведения об имуществе, находящемся за пределами Российской Федерации. "Все это является основанием для неудовлетворения жалобы", - заявила Кузнецова.

"Предлагается жалобу Ивана Кульнева об отказе ему в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.

Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 18 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по 17 жалобам. Среди них - Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Любовь Соболь и Илья Яшин, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин. Решение об отказе в регистрации представителя партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в МГД будет пересмотрено.