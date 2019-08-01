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РИА Новости

В Крыму туристы сделали селфи на фоне умирающего дельфина

Вчера, 14:35
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© Фото : Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море» Дельфин-азовка с выбросившаяся на Солдатский пляж в Севастополе
Дельфин-азовка с выбросившаяся на Солдатский пляж в Севастополе
© Фото : Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море»
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Поведение туристов, которые делали селфи с выбросившимся на пляж умирающим дельфином, возмутительно, заявила РИА Новости руководитель Крымского центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" Анастасия Коростелева.
По ее словам, дельфин с травмой черепа выбросился на Солдатский пляж в Севастополе.
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"Дельфин с многочисленными кожными поражениями и глубокой проникающей раной в теменной части головы был критически истощен и плавал кругами в нескольких метрах от берега. К сожалению, зачастую многие люди воспринимают такие события исключительно как повод сделать селфи, что, конечно, по меньшей мере, возмутительно", - сказала Коростелева.
По ее словам, отдыхающие обступали и гладили животное, а некоторые предлагали отвезти дельфина в море подальше от берега, что недопустимо, поскольку больные и травмированные дельфины не выживают без медицинской помощи.
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"Мы благодарны тем нескольким людям, которые позвонили в наш центр и сообщили о животном. Пока наши люди были в дороге, мы посоветовали работникам пляжа поддерживать животное в воде, либо, в самом крайнем случае, переместить в емкость с водой, но до нашего прибытия дельфин, к сожалению, умер. Сейчас проводится посмертное исследование тела", - сказала Коростелева.
По ее словам, уже сейчас можно говорить, что травма дельфина не была получена естественным путем или при попадании под гребной винт. У животного пробита черепная коробка с сопутствующим размозжением головного мозга в зоне удара.
"Мы предполагаем, что азовка могла получить такую травму из-за сильного удара багра или другого предмета", - сказала Коростелева.
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СевастопольОбщество
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