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РИА Новости

Россия приступила к подготовке запуска нового модуля "Наука" к МКС

Вчера, 14:34
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Россия приступила к непосредственной подготовке к запуску к МКС нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе встречи с Владимиром Путиным.
"Мы уже приступили к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. То есть мы, в отличие от наших партнёров – американцев, европейцев - планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - сказал он.
Ранее Рогозин сообщал, что запуск МЛМ, или модуля" "Наука", к МКС планируется на конец 2020 года.
Международная космическая станция. Архивное фото
30 мая, 02:35
В ЦПК рассказали о планах подключения модуля "Наука" к системам МКС
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, ежегодно откладывая его запуск.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что баки будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. После этого модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.
В 2021 и 2022 годах планируются запуски Узлового модуля (УМ) "Причал" и Научно-энергетического модуля (НЭМ).
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РоскосмосДмитрий РогозинРоссияРИА Наука
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