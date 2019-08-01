Россия приступила к подготовке запуска нового модуля "Наука" к МКС

МОСКВА, 1 авг – РИА Новости. Россия приступила к непосредственной подготовке к запуску к МКС нового многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

"Мы уже приступили к подготовке пуска на Международную космическую станцию нового модуля. То есть мы, в отличие от наших партнёров – американцев, европейцев - планируем последовательно в 2020-м, 2021-м и в 2022 году запустить три модуля и значительно расширить российский сегмент", - сказал он.

Ранее Рогозин сообщал, что запуск МЛМ, или модуля" "Наука", к МКС планируется на конец 2020 года.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя - Центра Хруничева - в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что баки будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. После этого модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.