Во Франции британка перепутала стороны движения и врезалась в фургон

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автомобилистка из Великобритании, вероятно, забыла о том, что находится во Франции, где правостороннее движение в отличие от Британии, и, двигаясь по левой стороне дороги, врезалась в фургон, сообщает радиостанция Автомобилистка из Великобритании, вероятно, забыла о том, что находится во Франции, где правостороннее движение в отличие от Британии, и, двигаясь по левой стороне дороги, врезалась в фургон, сообщает радиостанция France Bleu

Инцидент произошел рано утром 31 июля в коммуне Манзак-сюр-Верн во французском департаменте Дордонь. Водитель авто совершила полуоборот на дороге и поехала по левой стороне.

В итоге она врезалась в фургон, который ехал по встречной полосе, водитель машины получил легкие ранения. Вскоре его доставили в больницу для проверки состояния здоровья.