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РИА Новости

Во Франции британка перепутала стороны движения и врезалась в фургон

Вчера, 14:33
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Автомобилистка из Великобритании, вероятно, забыла о том, что находится во Франции, где правостороннее движение в отличие от Британии, и, двигаясь по левой стороне дороги, врезалась в фургон, сообщает радиостанция France Bleu.
Инцидент произошел рано утром 31 июля в коммуне Манзак-сюр-Верн во французском департаменте Дордонь. Водитель авто совершила полуоборот на дороге и поехала по левой стороне.
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В итоге она врезалась в фургон, который ехал по встречной полосе, водитель машины получил легкие ранения. Вскоре его доставили в больницу для проверки состояния здоровья.
В Великобритании в отличие от остальных европейских стран левостороннее движение. Норму ездить по левой стороне дороги английские власти законодательно закрепили в 1756 году.
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